По словам главы ОП, своевременная поставка оружия ВСУ не даст россиянам возможности укрепить позиции на захваченных территориях.

Украине важно завершить войну с Россией к зиме.

Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью "НВ".

По его словам, если этого не сделать, то у российских оккупантов будет достаточно времени для окапывания и восстановления более сильной обороны.

Ермак пояснил, что основной целью Украины является только победа над оккупантом, но для этого военным нужно достаточно оружия и оснащения.

"Они имеют свой характер, они имеют свой профессионализм. Они все имеют, кроме достаточного оснащения, достаточного оружия. Основная задача ленд-лиза-чтобы мы добыли все вовремя. Для нас очень важно не заходить зимой. После зимы, когда россияне будут иметь больше времени, чтобы окопаться, безусловно, будет труднее. Они нас в это тащат. Для нас очень важно не предоставить им такой возможности", - подчеркнул Ермак.

Отвечая на вопрос о поручении президента Владимира Зеленского деоккупировать юг страны и возможности сделать это до наступления зимы, Ермак отметил, что Украина будет деоккупированна, но сроки освобождения от захватчиков невозможно указать, так как за этим стоят жизни людей.

"У нас есть большое желание и у нас абсолютное понимание, что это нужно делать. Но это тема, за которой стоит жизнь людей. Поэтому есть желание, абсолютное понимание, что это нужно сделать — и на этом точка. Давайте лучше порадуемся, если это произойдет", - подчеркнул он.

По словам главы ОП, речь идет об освобождении не только отдельных регионов Украины, а о деоккупации всей украинской территории, захваченной противниками.

"Это тяжелая работа. Когда против тебя враг, у которого гораздо больше и оружия, и людей. Мы должны одержать победу, при этом сохранить как можно больше наших людей", - отметил Ермак.

Напомним, 11 июля Владимир Зеленский говорил, что задача ВСУ - деоккупация всей украинской территории.

Ранее министр обороны Алексей Резников в одном из интервью, говоря о задаче вернуть юг Украины под контроль Киева, заявил, что президент отдал приказ главнокомандующему ВСУ разработать такой план.

"Мы понимаем, что политически это очень необходимо для нашей страны. Президент поручил верховному военному главнокомандующему разработать планы. После этого генштаб делает домашнее задание и говорит, что для достижения этой цели нам нужно "А", "Б" и "В", - сказал он.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, военные лучше понимают, на каком направлении и в какую очередь должны вести боевые действия и у них есть достаточно гибкий график, который зависит от многих обстоятельств.

Однако по словам советника председателя ОП Алексея Арестовича, ВСУ для перехода в контрнаступление необходимо приличное количество бронетехники.

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