Скоро партнеры предоставят украинскому государству столько бронетехники, что наша армия сможет "делать что-то интересное", отметил советник главы Офиса президента.

Вооруженным силам Украины для перехода в контрнаступление необходимо приличное количество бронетехники.

Киев ждет предоставления бронетехники, рассказал советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович в интервью ведущей "1+1" Натальи Мосейчук, сообщает tsn.ua.

По словам собеседника, бронетехнику партнеры предоставят Украине в середине августа или во второй половине этого месяца в том количестве, "которое позволит что-то делать интересное".

Арестович добавил, что сейчас для украинского государства основная проблема войны с Россией состоит в нехватке пехоты на бронетехнике под прикрытием мощного артиллерийского огня.

"...С артиллерийским огнем мы более или менее исправили ситуацию... сейчас все, что нам нужно для перехода в контрнаступление, почти все, чтобы рамка комплекса вооружения была закрыта, - это вот приличное количество этой бронетехники", - отмечал он.

Напомним, войска РФ без объявления войны вторглись в Украину рано утром 24 февраля. Противники бомбили военную и гражданскую инфраструктуру. Только в одном Мариуполе Донецкой области погибли более 20 тысяч человек.

Противникам удалось взять под контроль ряд населенных пунктов на востоке и юге украинского государства.

В начале июля Алексей Арестович заявил, что последним крупным успехом РФ во время войны в Украине станет город Лисичанск. Врагам удалось взять под контроль этот город.

Вас также могут заинтересовать новости: