По его словам, у аэроразведки нет своих пилотов, которые что-то бомбят. Все пилоты - действующие военные, которые служат в ВСУ, СБУ, ГУР и так далее.

Аэроразведка в Украине появилась еще в 2014 году как сообщество волонтеров без официального статуса. Затем на одном из этапов было создание воинской части и подавляющее большинство аэроразведчиков официально стали военными. А после начала полномасштабного вторжения РФ благотворительная организация "Аэроразведка" создала москитный аэроразведочный флот со многими добровольцами.

Об этом рассказал член ОО "Аэроразведка" Михаил в интервью "Апострофу".

"В начале вторжения, аэроразведка бросила клич о том, что нужно собираться, летать и разведывать. Откликнулись люди, которых мы не знали и которые не были членами "Аэроразведки". Но мы создали москитный аэроразведывательный флот. Люди получали задания согласно той локации, где они находились, летали, и становясь пользователями Delta, наполняли систему информацией", - пояснил он.

По словам Михаила, сейчас члены общественной организации "Аэроразведка" проходят службу почти во всех структурах сил безопасности и обороны Украины.

"Дроны это конечно эффектно, но это лишь часть работы. У аэроразведки нет своих пилотов, которые что-то бомбят или разведывают. Все пилоты - действительные военные, которые служат в ВСУ, СБУ, ГУР и так далее. Роль аэроразведки - содействие инновациям в войске и приобретение роботизированных и сетецентрических возможностей. Под роботизированными способностями мы понимаем дроны: как БПЛА, так и наземные, а под сетецентрическими способностями мы понимаем поддержку системы ситуационной осведомленности Delta", - пояснил он.

После успешного изгнания оккупантов из Киевской области, большинство из гражданских пилотов, которые помогали тогда "Аэроразведке", присоединилась к украинским войскам в Харькове, Николаеве и Запорожье.

"(Киевская - ред) операция была действительно геройской и эффективной. С помощью дронов увидели многокилометровые колонны, скопления врага, содержимое этих скоплений, направление движения. Туда выдвинулись спецназовцы, которые передвигались квадроциклами и остановили колонны врага с помощью радиоуправляемых мин на дороге, порезали их, в том числе с участием наших ударных коптеров. Это заставило врага остановиться, искать убежище. Враг начал использовать какие-то там сельские ангары, леса, начал скапливаться, но мы их увидели и частично обезвредили. Это дало нам время. Затем они были отрезаны от снабжения: мы разрушали их склады на границе с Беларусью и командные пункты", - рассказал Михаил.

По его словам, только определенное количество моделей бытовых дронов подходит для разведки.

"Если мы ведем разговор о дронах, начиная с DJI Mavic 2 то они конечно могут принести пользу и приносят ее", - уточнил он.

Ранее бойцы из 36-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Белинского поделились уникальными кадрами работы подразделения аэроразведки, выполняющий боевые задачи по уничтожению оккупантов на южном направлении.

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