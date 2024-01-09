Этот год станет переломным, считают журналисты.

Американский журнал Time обнародовал свой топ-10 глобальных рисков на 2024 год. На третьем месте указана "разделенная Украина".

"В 2023 году главными событиями были две войны в Европе (Россия против Украины) и на Ближнем Востоке (Израиль против ХАМАСа). В 2024 году эти конфликты расширятся, но наибольший глобальный риск представляет третья "война" - Соединенных Штатов против самих себя", - говорится в статье.

Журналисты отмечают, что вторжение России в Украину стало историческим поражением Москвы: НАТО расширяется, уже открыты переговоры по членству Украины в Евросоюзе, а против России введены санкции. Кроме того, заморожены российские активы, которые могут пойти на восстановление Украины.

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"Но Украина будет де-факто разделена в этом году, и Россия сейчас имеет инициативу на поле боя и материальное преимущество. 2024 год - это точка перелома в войне: и если Украина в ближайшее время не решит свои кадровые проблемы, не увеличит производство оружия и не разработает реалистичную военную стратегию, ее территориальные потери могут оказаться необратимыми и вполне могут расшириться", - пишет газета.

Отмечается, что Украина подверглась сильному удару из-за уменьшения политической и материальной поддержки со стороны США, а перспективы европейской помощи "лишь немного лучше". Также стране необходимо больше войск.

"По всем этим причинам в этом году Киев пойдет на большие военные риски, в том числе нанесет удары по большему количеству целей на территории России, что спровоцирует беспрецедентную российскую реакцию и может втянуть НАТО в конфликт", - считают журналисты.

Другие глобальные риски года:

Time добавил в свой список борьбу США "против самих себя". По мнению редакции, президентские выборы углубят политический раскол страны и испытают американскую демократию на прочность.

Они ожидают расширения боевых действий в Секторе Газа, что может еще больше втянуть в войну Соединенные Штаты Америки и Иран. Также отмечается, что в этом году Россия, Северная Корея и Иран будут усиливать возможности друг друга и действовать на мировой арене все более скоординированно и деструктивно.

В списке есть проблемы с "неуправляемым ИИ", борьба за важнейшие полезные ископаемые, последствия глобального инфляционного шока и экстремальные погодные явления.

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