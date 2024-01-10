Отмечается, что всего россияне нанесли пять ракетных и 52 авиационных удара.

Российские оккупанты продолжают игнорировать законы и обычаи ведения войны, используют тактику террора, наносят ракетные и авиационные удары, бьют из реактивных систем залпового огня по гражданским объектам Украины. За прошедшие сутки произошло 77 боевых столкновений.

"Всего враг нанес пять ракетных и 52 авиационных удара, применив три ударных БпЛА типа Shahed-136/131, из которых один уничтожен, совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах", - говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые. Разрушениям и повреждениям подверглись жилые частные и многоквартирные дома, территория и помещения детского оздоровительного центра, а также другая гражданская инфраструктура.

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В свою очередь за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по девяти районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два артиллерийских средства противника.

Ситуация на фронте по состоянию на 10 января - последние новости

В Гененрльном штабе ВСУ сообщили, что на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

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