Украинский президент сообщил французскому коллеге Макрону об оборонных потребностях Украины.

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как сообщает пресс-служба президента, глава украинского государства поблагодарил Францию за неослабевающую поддержку, как на уровне администрации Макрона, так и на уровне французского общества.

Лидеры двух государств обсудили текущую ситуацию на поле боя и оборонительные потребности Украины, среди которых дроны, артиллерийские системы и снаряды, средства РЭБ и системы ПВО различных видов, как переносные, так и дальнего радиуса действия.

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При этом, президент Украины высоко оценил создание Францией и США "коалиции артиллерии", в рамках которой Париж передаст Украине десятки артиллерийских систем "Цезарь" и снарядов к ним.

Зеленский и Макрон также обсудили подготовку двустороннего документа по гарантиям безопасности в рамках Вильнюсской декларации G7.

Как отметил Зеленский, активная подготовка ведущими европейскими странами двусторонних соглашений о безопасности демонстрирует лидерство Европы, мотивирует украинское общество и воинов и посылает мощные сигналы России относительно неослабевающей поддержки Европой Украины.

Также Зеленский передал соболезнования родным и близким французских гуманитарных работников, погибших от российского удара по Херсонской области, и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Президенты Украины и Франции также скоординировали календарь предстоящих совместных мероприятий.

Помощь Франции Украине

18 января стало известно о создании в Париже "артиллерийской коалиции", которая будет действовать в рамках работы Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"). В этом году Франция планирует изготовить 78 "Цезарей", шесть из которых Украина намерена оплатить сама.

Также Франция наращивает производство боеприпасов и в этом году будет поставлять Украине 3 тыс. снарядов в месяц для 155-мм пушек.

Кроме того, Франция предоставит Украине 40 крылатых ракет большой дальности SCALP, а также ежемесячно будет поставлять по 50 управляемых авиабомб AASM Hammer (A2SM).

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