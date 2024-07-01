Аналитик отметил, что баллистическую ракету наводил на город разведывательный БПЛА, летавший вблизи.

Российские оккупанты нанесли удар по Вольнянску, Запорожской области, в результате которого пострадало 38 человек, среди которых 9 детей и беременная женщина, 7 человек погибли.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко обратил внимание, что после этого российские оккупанты опубликовали видео "результативного" удара по Вольнянску ракетой 9М723 ОТРК "Искандер-М" и преподнесли это видео как удар по железнодорожной станции, на которой находились составы с техникой ВСУ.

"При этом, в самом видео вырезан момент, когда высокоточная 9М723 попадает не в составы с техникой, а четко в район многоэтажек и торговых помещений", - отметил аналитик.

Видео дня

То есть, как отметил Коваленко, "оккупанты попытались выдать удар по гражданскому объекту, как успешное уничтожение состава с танками. При этом ни словом не обмолвившись о жертвах среди гражданских... а просто вырезав этот момент".

"Но главное, как всегда, даже не этот факт лицемерия убийц", - отметил эксперт. Он детализировал, что Волнянск находится почти в 65 км от линии боестолкновений. 65 км! Но, баллистическую ракету наводил разведывательный БПЛА, паривший вблизи населенного пункта... Все как всегда... тыловая зона... российский разведывательный БПЛА... Баллистика, которую нечем перехватывать и жертвы...", - констатировал аналитик и добавил, что борьба с 9М723 начинается с борьбы с БПЛА.

Удар по Вольнянску

Вечером 29 июня оккупанты атаковали город Вольнянск Запорожского района. Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Вольнянске россияне убили семь человек, среди погибших двое детей. Также глава государства заявил об 11 раненых.

Вечером того же дня спасатели ликвидировали последствия российского удара по Вольнянску.

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