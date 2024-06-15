В сети Z-каналы пишут, что подразделения захватчиков фактически отрезаны на территории завода.

Российские оккупанты попали в окружение в Волчанске Харьковской области.

Об этом сообщает ряд российских Z-каналов, передает Nexta. Отмечается, что Вооруженные силы Украины блокируют российские подразделения на Агрегатном заводе в Волчанске.

По данным россиян, оккупанты уже два дня безуспешно пытаются разблокировать своих военных на территории завода. Российские солдаты на заводе постоянно подвергаются обстрелам, что приводит к увеличению числа раненых и погибших. Есть проблемы с поставками продовольствия на завод и с доступом медиков.

Видео дня

В то же время проект DeepState на карте обозначил Агрегатный завод в Волчанске практически окруженным. Территории вокруг него обозначены серым, их статус неизвестен, там продолжаются бои.

Ситуация в Волчанске сегодня

Как сообщал УНИАН, вчера, 13 июня, спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин сказал, что в Волчанске противник увяз, несмотря на привлеченные силы и средства, которые постоянно пополняет за счет подразделений с других направлений. Происходят в городе уличные перестрелки.

Он отметил, что армия оккупантов не меняет тактику и без колебаний бросает под огонь украинской артиллерии новые группы пехоты.

Вас также могут заинтересовать новости: