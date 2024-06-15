Оккупанты попали в окружение под Волчанском / фото УНИАН, Вячеслав Ратинский

Российские оккупанты попали в окружение в Волчанске Харьковской области.

Об этом сообщает ряд российских Z-каналов, передает Nexta. Отмечается, что Вооруженные силы Украины блокируют российские подразделения на Агрегатном заводе в Волчанске.

По данным россиян, оккупанты уже два дня безуспешно пытаются разблокировать своих военных на территории завода. Российские солдаты на заводе постоянно подвергаются обстрелам, что приводит к увеличению числа раненых и погибших. Есть проблемы с поставками продовольствия на завод и с доступом медиков.

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Волчанск на карте / скриншот

В то же время проект DeepState на карте обозначил Агрегатный завод в Волчанске практически окруженным. Территории вокруг него обозначены серым, их статус неизвестен, там продолжаются бои.

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Ситуация в Волчанске сегодня

Как сообщал УНИАН, вчера, 13 июня, спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин сказал, что в Волчанске противник увяз, несмотря на привлеченные силы и средства, которые постоянно пополняет за счет подразделений с других направлений. Происходят в городе уличные перестрелки.

Он отметил, что армия оккупантов не меняет тактику и без колебаний бросает под огонь украинской артиллерии новые группы пехоты.

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