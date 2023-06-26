"Дикий" рассказал, что никого не удалось взять в плен, хоть на видео видно, что врагу предлагалось выйти с поднятыми руками, чтобы остаться живыми.

Во время ближнего боя во вражеских окопах оккупанты были уничтожены, ни одного пленного не удалось взять.

Об этом рассказал оператор 73-го Морского центра специального назначения, воин с позывным "Дикий" интервью, которое обнародовали УСН. Он отметил, что группа, в составе которой он был, должна была штурмовать позицию врага, зачистить окопы и завести пехоту, которая бы закрепилась и держала оборону.

По его словам, они очень медленно подбирались к посадке, а в местах, где не было деревьев ползли с гранатометами и другим оружием. Все это продолжалось около часа.

Видео дня

"Дикий" рассказал, что сначала в окопы наши бойцы забросили четыре гранаты, а потом зашли в них и простреливали. Он лично уничтожил четырех оккупантов, отметив, что кровь и мозг одного из оккупантов остались у него на обуви.

Он рассказал, что в бою был ранен один наш военный, но его сразу же эвакуировали и с ним все хорошо. Сам он также получил контузию.

"Дикий" отметил, что все российские комментарии о расстреле безоружных оккупантов, не соответствуют действительности. На видео видно, что враг был вооружен.

"Дикий" сообщил, что вражеские окопы были добротными. "Зарылись они очень хорошо, была глубина окопа 2 метра. Плюс брусья где-то 50 см. Довольно глубокие, хорошие окопы, которые нас в дальнейшем спасали от их танкового обстрела", - рассказал он.

"Дикий" отметил, что никого не удалось взять в плен, хоть на видео видно, что врагу предлагалось выйти с поднятыми руками, чтобы остаться живыми.

Ближний бой с оккупантами

Как известно, 19 июня Силы специальных операций (ССО) ВСУ сообщили, что военные с тыла зашли в окопы противника на южном направлении и уничтожили 10 оккупантов. Боевая группа воинов ССО застала противника врасплох. Некоторые солдаты противника пытались сопротивляться. Видео этого боя было снято "Диким".

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