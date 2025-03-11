Чем больше россияне будут перенимать опыт ВСУ и добавлять своего, тем труднее будет украинским воинам.

Операторы БПЛА в рядах оккупационной армии больше всего вредят Вооруженным силам Украины, именно поэтому важно выявлять и уничтожать точки оккупантов с этими операторами.

Об этом в интервью Армия TV рассказал заместитель командира роты ударных БпАК 63 механизированной бригады Сергей "Кинг" Тимофейко. Боец признал, что в рядах противника есть достаточно опытные специалисты, которые разбираются в беспилотных системах.

"Заходят на участок серьезные, матерые оккупанты (называет нецензурно – УНИАН). Если бы они все были дебилами, мы бы с ними так долго и тяжело не воевали, и не отмечали бы таких потерь. Есть среди них с мозгами. Они тоже понимают, что будущее на данный момент – это дроны, роботизированные системы и тому подобное. То есть бэхи (боевая машина пехоты – УНИАН) они утилизируют, танки утилизируют, пехоту свою утилизируют, но наибольшая опасность исходит от их дронов", – говорит военный.

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Он добавляет, что чем больше россияне будут перенимать опыт ВСУ и добавлять своего, тем труднее будет украинским воинам.

"И рано или поздно, если они выровняются с нами, или получат над нами технологическое преимущество, война будет скатываться в тупик, в тупик. Это будет как Первая мировая война позиционная, когда артиллерия стояла напротив друг друга на позициях, а здесь будет просто дроны с одной стороны и с другой – будут убивать все живое, все движущееся. Логистика будет становиться чрезвычайно сложной задачей, и мы дойдем до того, что просто операторы с обеих сторон и все остальные просто пытаются выжить", – отмечает Тимофейко.

Как добавил военный, при таких условиях глобальное продвижение уже невозможно. Или оно будет происходить с огромными потерями, когда из 10 единиц техники в пункт назначения доедет только две, а восемь станут жертвой, ради того, чтобы захватить определенную посадку.

Он напомнил, что именно о такой тактике свидетельствуют действия россиян, например, на Кураховском направлении и на Курщине.

"Говорят что, они тупые, но на самом деле не тупые, а очень жестокие люди... Понимают прекрасно, что из 20 единиц реально пять доедет... Погибнет там 70-80, но 20 доедут, в селе закрепятся и они просто жертвуют этим ресурсом. Жертвуют, чтобы показать что бесконечные, безразмерные и "мы можем захватить абсолютно все". И корейцами жертвуют, и так далее", – констатирует боец.

В то же время он отмечает, что россияне используют жестокие, но тактические, а не стратегические варианты ведения боя:

"Стратегические – это когда они начнут также делать ставки на дроны, начнут вырезать нашу логистику. Вот тогда у нас будут проблемы, гораздо более серьезные, чем сейчас".

Военный добавил, что частично эти проблемы ВСУ уже испытывают потому, что у противника есть соответствующая оптика, специальные подразделения, которые делают засады. По словам Тимофейко, украинские военные понимают: нельзя переключать свое внимание на пехоту и на бронетехнику, надо в первую очередь искать вражеские "точки" с операторами БПЛА и отрабатывать по ним "с двух рук". Украинские специалисты ударных БпАК "выбивают все, что могут достать на поверхности", а что не могут достать – вечером уничтожат, например дроны-бомбардировщики Vampire.

Как объясняет "Кинг", это необходимо, потому что одна вражеская боевая машина пехоты наносит в десятки раз меньше вреда, чем один расчет операторов БПЛА.

Дроны на войне: другие новости

Не так давно россияне начали использовать оптоволоконные беспилотники. Это маленькие, маневренные БПЛА, которые не поддаются глушению. И они стали критической угрозой для украинской артиллерии.

Как пишет аналитик Forbes Дэвид Акс, в руках опытных операторов они могут проникать в здания и блиндажи, в которых прячутся украинские машины, и уничтожать их.

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