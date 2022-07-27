По его словам, в эту летнюю кампанию россияне не имеют ни сил, ни возможностей не то, чтобы пойти на Одессу, а даже удержать Херсон и весь Юг.

Единственная возможность российских оккупантов пойти на Николаев и Одессу будет только при условии подписания какого-то мирного соглашения и в случае отдыха.

Об этом в интервью ТСН рассказал полковник запаса, который находился в плену в 2014 году Роман Свитан.

"Если мы сейчас подпишем какие-то мирные договоры, дадим им передышку, то через несколько месяцев, возможно, с весны они смогут снова перестроиться и ударить – выполнить задание, которое они в начале ставили", – выразил мнение эксперт.

По его словам, в эту летнюю кампанию россияне не имеют ни сил, ни возможностей не то, чтобы пойти на Одессу, а даже удержать Херсон и весь Юг.

"Война - это математика. Исходя из фактов, связанных с количеством техники, личного состава, логистики переброски военного комплекта, российские войска не имеют возможности не то, чтобы пойти на Николаев и Одессу, а даже удержать юг Украины", – пояснил Свитан.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня Свитан назвал количество оккупантов, которые могут оказаться в окружении на Херсонщине. Эксперт отметил, что в окружении может находиться до 15 тыс. оккупантов. "Это много, но без боекомплекта, ремонта машин и резерва - эта группировка обречена", - сказал полковник запаса.

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