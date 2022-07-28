Переброска дополнительных сил с Донбасса грозит для врага проблемами на еще одном направлении.

Российские оккупанты на херсонском направлении могут либо покинуть областной центр, либо перебросить туда часть сил с Донбасса. Но оба варианта в итоге окажутся провальными.

Такое мнение высказал военный эксперт Юрий Федоров, передает "Апостроф".

По его словам, российское командование оказалось перед очень сложным выбором.

"Примерно половина, а по некоторым оценкам и больше российских войск, которые вовлечены в войну в Украине, находятся на Донбассе. Их задача поставлена Путиным, и это важнейшая, с точки зрения кремля, политическая задача - занять, оккупировать Донецкую область целиком. Тогда Путин может произнести какие-то слова относительно того, что достигнуто хоть и не полная, но все-таки какая-то значимая победа в этой пресловутой "спецоперации" в Украине", - пояснил он, добавив, что концентрация усилий на Донбассе привела к ослаблению врага на южном и херсонском направлениях.

Эксперт поясняет, что поставленная перед ВСУ задача деоккупации правобережной части Херсонской области важна в контексте заявлений РФ о намерении аннексировать захваченные территории Украины.

Сейчас оккупанты, добавляет он, могут либо перебросить на юг войска из Донецкой области, либо не делать этого. В первом случае проблемы у россиян возникнут на востоке - не исключена даже вероятность их отступления в Донецкой области. Второй вариант также грозит провалом.

"Если не перекинуть, то тогда возникает угроза потери плацдарма на правом берегу Днепра и, соответственно, тоже неприятности для российских генералов. Вот они и думают, что в этой ситуации делать. А ничего они не могут сделать, в том-то вся и проблема", - резюмировал Федоров.

Ранее военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему оккупанты точно добровольно не покинут оккупированный Херсон.