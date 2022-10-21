Такие беспилотники могут использоваться для ударов по Подмосковью, но в определенном контексте.

Новые дроны украинского производства способны изменить ход войны. Однако с их разработкой частные компании справились бы лучше, чем "Укроборонпром". Эти беспилотники можно будет применять для ударов по территории России, но в определенном контексте.

Таким мнением поделился военный эксперт Олег Жданов в интервью УНИАН.

Аналитик утвердительно ответил на вопрос о том, изменят ли новые украинские БПЛА ситуацию на поле боя: "Он [дрон] сделан на базе "Лелека". Была такая разработка представлена еще до войны. А где был восемь месяцев "Укроборонпром"? Особенно когда мы узнали, что "Байрактары", оказывается, очень чувствительны к российскому РЭБу. Надо было восемь месяцев ждать, чтоб наклепать этих дронов?".

Затем Жданов заявил, что "Укроборонпром" — "государственный монополист с, наверное, самой большой бюрократической машиной". Он убивает все волонтерские инициативы. Частные компании могли бы быстрее наладить производство дронов. Возможно, эти БПЛА не летали бы на 1000 километров, но 200 или 300 уже достаточно.

Далее военный эксперт высказался насчет потенциальных атак по территории Подмосковья с применением новых беспилотников украинского производства: "Дрон наш и в принципе да, мы можем бить. Но на сегодняшний день, судя по той ситуации, которая у нас складывается на территории России, вся эта мишура, которая там происходит, — "это не мы" и "нас там нет". Они могут спокойно летать. Если кто-то потом начнет копаться в обломках, мы тоже можем сказать: "Мы их куда-то продаем, может кто-то запустил".

Жданов вспомнил, как оккупанты сбили в Крыму какой-то беспилотник с AliExpress стоимостью $9 тысяч. Кто его отправил на территорию полуострова, неизвестно. В описанном формате могут осуществляться атаки

"Вот в таком контексте — да. Надо делать ответный шаг. Есть же базы, склады, арсеналы. Все знают, где они находятся. Есть транспортная инфраструктура, особенно — железнодорожная. Единственное, что с опозданием, но, тем не менее, ответка должна быть, и я думаю, что она будет", — подытожил Жданов.

Создание украинских дронов: что известно

В "Укроборонпроме" 17 октября намекнули на создание нового украинского беспилотника. А в качестве доказательства представители концерна опубликовали фото корпуса.

"Дальность — 1000 км, вес боевой части — 75 кг. Завершаем разработку. ... Мы практически ничего вам не рассказываем (так надо, поверьте), но это "ничего" успешно работает на поле боя, а еще некоторое "ничего" раз за разом проходит успешные испытания", — заявили в "Укроборонпроме".

По словам Алексея Арестовича, новые разработки должны представить до наступления холодов. Они будут украинского производства и в товарных количествах.

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