Военный эксперт Олег Жданов: 50% разрушений будут критическим пределом, вся украинская энергосистема может лечь

Военный эксперт Олег Жданов в интервью УНИАН рассказал, есть ли угроза применение ядерного оружия в Украине, как можно защитить города без "Железного купола" и какие события он прогнозирует на фронте этой зимой.

Давайте сразу начнем с последнего указа Путина о военном положении на юго-востоке Украины. Может ли это как-то повлиять на фронт?

Это абсолютно никак не повлияет, он "делит шкуру неубитого медведя". Песков очень хорошо высказался, что на сегодняшний день границы не определены.

Что может измениться на оккупированных территориях?

На оккупированных территориях могут измениться две вещи. Во-первых, там военное положение. Путин сейчас может притащить туда срочников. Особенно тех, которые выслужили установленные сроки и должны сейчас демобилизоваться. Они их не отпускают домой - уже есть такое решение.

Во-вторых, они могут начать принудительную мобилизацию людей призывного возраста – мужское население и военнообязанных женщин, что чревато рисками. Это маловероятно, потому что население может быть настроено проукраински, и они получат абсолютно обратный эффект. Тем не менее, это может быть.

Подобный шаг Кремля и Путина можно расценивать как сигнал о том, что у России уже совсем все плохо?

Этот сигнал нельзя так расценивать. Потому что Россия ищет способы выровнять ситуацию на фронте. Да, у них огромные проблемы, но они пытаются создать переговорную позицию для себя. Это не от того, что у них там все плохо. То, что все плохо, - это мобилизация. Российское общество мало задает этот вопрос, но он ключевой: "Почему мобилизация? А куда делась регулярная? А где тот миллион, который непобедим, легендарный и второй в мире по потенциалу?". Вот это свидетельствует о том, что все плохо. Также об этом сигнализирует покупка дронов у Ирана. Это страна, которую Россия всегда считала "ниже плинтуса". А теперь они покупают у них дроны и просят оперативно-тактические ракеты.

Здесь Путин просто усугубляет саму картину на оккупированных территориях для нас – если вы не идете на переговоры, я буду ухудшать там положение. Сегодня – военное положение, а завтра он объявит что-то типа новой Украины и введет там состояние войны. Он будет пытаться сталкивать лбами наших граждан с нашими Вооруженными силами.

В связи с этим новым указом и успехами Вооруженных сил Украины, появился ли дополнительный риск для применения ядерного, химического оружия? Какие методы еще остались у Путина, чтобы попытаться нас остановить?

Дело в том, что риск наоборот уменьшился. Путин считает эти территории уже российскими и по своим территориям наносить ядерный удар… По нашим войскам тоже не выйдет - они находятся в непосредственной близости (от этих территорий – УНИАН). Российское командование и мы не можем вызвать в поддержку авиацию, поскольку линия фронта колеблется и может быть дружественный удар. Вот этого опасаются. В принципе, тактическое можно было применить, но это если были бы артиллерийские боеприпасы. Чем дальше, тем больше информации, что в 2000-м году они списали всё на утилизацию из-за того, что боеприпасы вылежали установленные сроки.

Применение ядерного оружия усугубит позиции РФ на международной арене

Так что артиллерийских боеприпасов нет, а у ракеты мощность больше. "Точка-У" – единственная тактическая ракета. Или нужен инженерный малый фугас, но его нужно установить и туда донести. Авиационную бомбу туда надо донести самолетом. Остается только ракета. Она летит 110 километров, но у нее мощный заряд - начиная от 10 килотонн и более, а это уже очень серьезно.

Поэтому очень большие проблемы с применением ядерного оружия. Очень показательно, что Россия хочет сейчас провести ядерные испытания в Северном или Баренцевом море. Они уже второй раз откладывают сам взрыв. Я так понимаю, в Генеральном штабе Путина идут качели. Ему пытаются объяснить, если он проведет эти ядерные испытания – он нарушит всемирный мораторий на произведение ядерных взрывов. Это еще больше усугубит позиции Российской Федерации на международной арене.

Все же знают, какой заряд, куда везти и откуда. Нужно помнить про ядерное оружие, но пока это можно поставить в конец очереди на повестке дня.

На повестке дня у нас другое. Они продолжают нас кошмарить тем, чем легче – иранскими дронами-камикадзе. Наш МИД запросил у Израиля систему ПВО "Железный купол". Мы готовы ее купить. Израиль отказал. Нам этот купол в связи с его техническими характеристиками… он настолько остро нужен или это был скорее политический тест для Тель-Авива?

Министр обороны Бени Ганц сказал, что никакого оружия Израиль поставлять не будет. Они хотят сохранить двусторонние отношения с Россией. Там якобы есть договоренность по Сирии, но не знаю какая. Что касается самого "Железного купола"… Он бы нам очень помог. Он для этого предназначен – для перехвата реактивных снарядов. Если он может перехватывать снаряды, которые летят со скоростью около 1000 метров в секунду, то дрон для него вообще не цель. И "Железный купол" предназначен для объектовой защиты. То есть он берет объект площадью 12 квадратных километров. Он может защитить 70 километров по дальности и до 4 километров в высоту. Все, что летит, он способен перехватывать.

Когда был захват атомной станции (ЗАЭС – УНИАН), подымался вопрос этого "Железного купола". Все же тогда говорили, что хотя бы для атомной станции можно было бы закупить. В США есть еще одна батарея "Железного купола" - это три пусковых установки. Тогда шли разговоры, что США собираются нам ее передать, чтоб мы ее хотя бы попробовали в боевой обстановке.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал нам противодроновые ружья. Они смогут изменить эту ситуацию с "дроновым террором" Украины?

Они у нас есть и применяются. Это израильское производство. Нам эти ружья поставляла одна из стран Балтии. Это фактически переносной комплекс радио-электронной борьбы, который ставит помехи, ослепляет дрон и вынуждает его падать на землю. У нас все эти ружья на передовой. Мы не можем там бросить войска. Нас поймали – нашли слабое звено. Вот здесь мы прощелкали очень серьезно. Тем более, что на сегодняшний день, как выясняется, у нас есть на складах еще достаточное количество "ЗУ-23-2". Это 23-миллимитровая авиационная спаренная пушка. У нас есть еще С-125 "Нева". Эти ракеты намного дешевле, их 1500 есть на складе – это почти 1500 дронов.

Это вполне возможно развернуть. Надо снимать с хранения зенитные пушки – у нас на хранении есть – 57-мм, 85-мм и даже 100-мм. К ним есть боеприпасы. Ставить на высотки, как это делается в Южной Корее, делить на сектора и закрывать полностью небо этой зенитной артиллерией для того, чтобы бороться с дронами. Это может помочь бороться и с крылатыми ракетами.

Надо чтобы наше руководство очень быстро отреагировало на этот вызов. Потому что нам еще надо будет поднатаскать и подучить расчеты, нужно подумать об их оснащении. Надо точно знать дальность до цели, потому что с учетом скорости и дальности до цели, надо брать упреждение. Но в принципе это вопрос, решаемый в течение недели-двух.

Что мы еще можем сами произвести для борьбы с врагом? "Укроборонпром" анонсировал новый украинский дрон, аналог "Байрактара", с какими-то фантастическими характеристиками. И полет до 1000 километров, до Москвы ближе, вес боевой части 70 килограмм, тогда как у иранского 35… Разработку обещают завершить до конца года. Такой украинский дрон может изменить ход событий на войне?

Конечно, может. Он сделан на базе "Лелека". Была такая разработка представлена еще до войны. А где был восемь месяцев "Укроборонпром"?Особенно когда мы узнали, что "Байрактары" оказывается очень чувствительны к российскому РЭБу. Надо было восемь месяцев ждать, чтоб наклепать этих дронов?

Они намекают, что они его делают с опытом союзников. Возможно, действительно не хватало какой-то помощи партнеров?

Нет, у нас есть огромное количество компаний, которые даже из детских квадрокоптеров делают разведывательные… Разве это проблема, если можно организовать в гараже? "Укроборонпром" - это монстр, государственный монополист с, наверное, самой большой бюрократической машиной. Они даже танк обещали. В апреле Гусев (гендиректор "Укроборонпрома" Юрий Гусев – УНИАН) сказал, что через полгода будет отечественный танк. Где танк? Полгода прошло.

У нас нет внутреннего рынка вооружений

Монополия убивает все такие инициативы. Волонтеры уже собрали кучу денег… Они быстрее выдадут эти дроны-камикадзе. Пусть не 1000 километров, пусть там 300 или 200, но они сделают. А "Укроборонпром" к концу года придет с одним опытным образцом.

Монополия убивает рынок, а он является основным двигателем прогресса в обществе развитого индустриального капитализма. Рынок держится только на конкуренции. У нас нет внутреннего рынка вооружений. Где у нас частные компании, которые производят вооружения?

Вот такая нерасторопность "Укроборонпрома" может стать ярким примером для последующих реформ. Война это одно из лучших времен для реформ, потому что она сразу показывает, что эффективно работает, а что – нет.

Давайте представим, что "Укроборонпром" в конце года выдает нам этот аналог "Байрактара". Мы можем тогда официально им бить по условному Подмосковью?

Дрон наш и в принципе да, мы можем бить. Но на сегодняшний день, судя по той ситуации, которая у нас складывается на территории России, вся эта мишура, которая там происходит, - "это не мы" и "нас там нет".

Они могут спокойно летать. Если кто-то потом начнет копаться в обломках, мы тоже можем сказать: "Мы их куда-то продаем, может кто-то запустил".

Когда начинались взрывы в Крыму, они сбили какой-то дрон с AliExpress, который стоит 9 тысяч долларов и способен долеть. Ну, AliExpress, кто его купил и запустил – никто не знает. Вот в таком контексте – да. Надо делать ответный шаг. Есть же базы, склады, арсеналы. Все знают, где они находятся. Есть транспортная инфраструктура, особенно – железнодорожная. Единственное, что с опозданием, но, тем не менее, ответка должна быть, и я думаю, что она будет.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 10 октября в Украине уже разрушено 30% электростанций. Такими темпами можно предположить, что до зимы возможно и 100% таких разрушений. Успеют ли ПВО все это прикрыть? Успеем ли мы получить помощь?

Для нас уже на 50% будет критический предел, энергетика может просто лечь. Все зависит от скорости нашей реакции. Чем быстрее мы начнем разворачивать систему с помощью зенитной артиллерии, тем быстрее мы сможем обезопасить себя в плане сохранении энергетики.

Возможности такие есть. Вряд ли в Запорожье сейчас работает трансформаторный завод, но я думаю, что не проблема купить трансформаторы в Европе и начать реконструкцию подстанций, которые были повреждены. Там главная проблема – это трансформатор. Поставить трансформатор, а вокруг него можно все собрать.

Нужно признать, что у нас быстро все чинят. Власти говорили: "Мы знали, что так будет, мы готовились". Как по мне, эта подготовка все-таки видна, потому что ликвидация последствий идет на высоком уровне.

Я вам объясню, почему идет такая высокая ликвидация последствий. Это наследие Советского союза, а не подготовка. Дело в том, что Советский союз, все-таки это был монстр… Когда создавалась энергосистема, она делалась в дублирующемся варианте. У нас на любой подстанции стоят два трансформатора, линии электропередач взаимозаменяемы. Диспетчер может перебрасывать нагрузки через разные подстанции. Это нас спасает сегодня. Мы можем менять мощности при какой-то степени потерь.

Еще до войны у нас ситуация была критическая в энергосфере и очень много поднималось вопросов, почему мы не модернизируем наши энергосистемы, они изношенные и старые. Сейчас выезжаем за счет того, что мы можем маневрировать мощностями. Но даже тот факт, что нам говорят: "Будьте готовы к аварийным отключениям"… Аварийные отключения происходят автоматически. Без участия диспетчера.

Когда идет сумасшедший перекос нагрузки и начинает скакать частота в энергосети, срабатывает автоматика, которая начинает отрубать ветви потребителей, перегружающих сеть.

По атомной энергии проблем нет. Они как работали, так и работают, но без тепловых станций они ничего не могут, потому что тепловые станции дают маневр мощности. Здесь мы попали, но у нас есть шанс выгрести из этой ситуации.

У нас есть шанс и получить побольше вооружения после этого всего. Вице-премьер Стефанишина заявила, что массированные удары по Украине привели к серьезной переоценке Западом помощи. Там заговорили уже и об ATACMS, самолетах F-15. Она прямо сказала, что прогресс очень значительный. Как вы считаете, близки ли мы к получению ATACMS, F-15? Узнаем ли мы, что они уже есть на фронте и будут ли США контролировать наши цели?

Нет, мы не близки. Да, они осознали, но они все живут в условиях мирного времени. Сейчас наши партнеры в том же Брюсселе говорят: "Хорошо, мы понимаем. Надо вам дать ATACMS. Давайте мы запланируем, в следующем месяце вы их получите". Вот как они работают. Они не умеют работать "сегодня - решение, завтра – поставка".

Чем дальше мы отходим от "Рамштайн", тем больше затухает эйфория "давайте дадим много оружия". Сегодня визит министра обороны Великобритании в Соединенные Штаты. Это неординарное событие. Этот визит приурочен именно к ситуации в Украине. Вот такие судьбоносные визиты могут на что-то повлиять.

Я думаю, что они будут обсуждать тот перечень вооружений, который мы им предоставили. Ведь они прекрасно понимают, что на этой войне мы исполнители, мы воюем. Вся ответственность за эту войну лежит уже на них. Если что, они первыми проиграют. Поэтому они, наконец, будут думать насчет танков, боевых бронированных машин, авиации, противоракетных систем. Так что это для нас может быть знаковым событием. Если президент США все-таки решится воспользоваться процедурой ленд-лиза, вот это может быть быстро. Потому что ему не надо ни с кем ничего согласовывать. Есть процедура и по ней он может выделить нам технику и вооружение.

Хочу спросить у вас о падении самолета в Ейске. У вас была первая версия, что это, возможно, по не опытности пилота. Буквально сегодня появилась официальная версия, что причиной стала техническая неисправность. Исходя из версии технической неисправности, мы можем предполагать, что это уже могут быть последствия санкций?

Вряд ли санкции. Обычно, когда говорят "техническая неисправность или ошибка пилота" - это две такие скользкие размазанные формулировки, которые не имеют никакой конкретики. Я бы сказал две версии. Неопытность пилота или дружеский огонь, потому что они прикрыли все свои города, как Белгород, например. Там стоят комплексы "Панцирь- С1".

Почему я сказал о неопытности пилота? Первый вопрос, который у меня возник, а зачем он поперся через город? Он должен был обойти, зная, что в городе есть высотные здания, которые являются искусственными помехами при полетах на малых высотах. И вдруг в городе у него произошел отказ двигателя. Совпадение? Не думаю.

Вторая версия, что это мог быть дружественный огонь местного ПВО ближнего радиуса действия, родилась потому, что у него очень мало времени на срабатывание, и они могли по нему влупить. Тем более что на одном из видео сначала происходит взрыв, они катапультируются, а потом самолет падает на дом.

Поэтому я думаю, что санкции здесь повлияли вряд ли. У России есть запас запчастей для обслуживания этих самолетов. У России столько сегодня летного парка, что они могут разбирать один самолет, для того чтобы обслуживать другие. Они именно это делают в гражданской авиации. Вот эти лизинговые самолеты, которые они практически украли… Они постепенно сейчас один - разбирают, а остальные за счет него обслуживают.

Жители Херсона начали в соцсетях сообщать, что видели "Катюши". Им по сто лет уже. Насколько тогда все печально у Российской Федерации, если они на юге эти "Катюши" начали завозить?

В плане техники у них действительно печально. У них сегодня основной боевой танк становится Т-62, потому что он самый простой. Фактически это орудие на гусенице. Там четыре члена экипажа, заряжающий. Там нет автомата заряжания – солдат выполняет эту роль.

"Катюше БМ-13" я не удивлюсь. На складах есть боеприпасы, ее можно даже пускать факельным способом. Если это правда, то да, действительно они выгребают (со складов – УНИАН) все что угодно, и это говорит о том, что на сегодняшний день огромная проблема с техникой, которая находилась на складах хранения.

Если добавить туда еще проблемы с переброской средств и боеприпасов на юг Украины и в Крым, с нарушенными логистическими цепочками. Как они собираются удерживать Крым?

Если мост добьют, то Крым – это будет тупик. Удержать его будет просто невозможно. Пока еще есть одна полоса движения по Крымскому мосту, то нужно просто уезжать. С выходом наших войск на Днепр мы практически берем под огневой контроль всю логистику Запорожского направления. В связи с тем, что по Крымскому мосту пока что приостановили движение железнодорожных составов, повреждения достаточно серьезные.

На сегодня единственная железнодорожная ветка в Херсон проходит через Мелитополь. А мы до него уже фактически достаем. Если мы выходим на берег Днепра, то до Мелитополя рукой подать. "Хаймарсы" и даже отдельные виды артиллерии будут туда доставать.

Соответственно южная группировка российских войск остается без снабжения.

Удержим ли мы наступление, которое вы прогнозируете, со стороны Беларуси этой зимой? Вы недавно сказали, что к середине зимы армия Российской Федерации сможет собрать силы в Беларуси, пойдет на Луцк и, возможно, Киев.

Если верить главному пограничнику Беларуси, то наша граница – это укрепрайон.

Зима поможет нам. Дело в том, что у них в марте под Киевом было очень много случаев обморожения, а это не самый холодный месяц. Беларусь еще холоднее – она севернее Украины.

Даже если они соберут эту группировку, и будут ставить войскам задачу поход на Киев… Я думаю, что для них главное будет – ввязаться в бой, заставить нас воевать на два фронта. Но тут в принципе палка о двух концах. С одной стороны, если они ввяжутся в бои на границе с попыткой ее прорвать, они же и свои силы растянут. Это будет повторение 24 февраля. Они пошли с четырех или пяти направлений и не смогли добиться успеха ни на одном из них. Конечного результата не получилось – да, был захват территорий, но он был временный.

Сейчас этот захват территорий тоже временный. Они не могут закрепиться и потихонечку отступают с тех территорий, которые захватили.

Показательной будет вторая волна (мобилизации – УНИАН). Песков так хорошо подставил Путина, который сказал о завершении мобилизации. Я предположил, что они могут приостановить ее, потому что с 1 ноября хотят провести призыв, а там 120 тысяч. Система может вообще захлебнуться. Но тут вышел Песков и заявил, что никаких указов Путина об остановке мобилизации не существует. Так что для россиян еще одна новость – мобилизация будет продолжена в том же духе.

Может быть скрытыми методами, но в тех же объемах. Мы посмотрим, как они будут формировать эту группировку, чем они ее будут вооружать.

Украина хочет разорвать дипотношения с Ираном в ответ на предоставление вооружения России. А ему не все равно? Страна и так вся в санкциях.

В любом случае политический жест нужно сделать. Разрыв дипотношений надо сделать – это закладка на будущее. Мы, и даже Соединенные штаты, не можем сделать ничего. Иран пошел ва-банк. Видимо, цена вопроса настолько высока, что они готовы зачеркнуть ядерную сделку, все что угодно, и встать в эту ось зла Тегеран-Москва. Если Иран открыто становится на сторону России и поставляет им вооружения, то они захотят пробить сухопутный коридор. Армения как бы есть уже, и остается у них на пути Грузия. Это рассечет еще Азербайджан с Турцией. Путин может воспользоваться моментом, оккупировать Грузию и пробить сухопутный коридор в Иран. Но это становится для нас огромной проблемой. Посмотрим, как мы будем ее решать.

На сегодняшний день нет практического опыта по сбиванию современными средствами иранских ракет. Теоретически – можно рассуждать, а вот практически еще никто с этими ракетами не боролся.

Нужно рассчитывать на помощь западных партнеров. Это может даже подстегнуть. Такое боевое крещение на новом виде вооружений будет очень выгодно западным партнерам, особенно производителям оружия. Мы из "байрактара" и "хаймарсов" сделали бестселлер. Завод "хаймарсов" напрягается, чтоб увеличить производство, потому что очередь стоит на несколько лет вперед. Точно также производители противоракетных комплексов будут стоять в очереди и говорить: "Возьмите наш, постреляйте, он лучший. Только расскажите об этом".

Евгения Соколенко, Алексей Лихман