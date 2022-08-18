Повышенную угрозу ракетных ударов эксперты прогнозируют на 23-24 августа.

Военный эксперт Олег Жданов напомнил, что российский диктатор Путин любит символику, поэтому в дни государственных праздников Украины - 23-24 августа - возможны массированные ракетные удары со стороны РФ.

Об этом он сказал в интервью сайту ТСН.

Жданов также уточнил, чем именно Россия может обстрелять территорию Украины. По его словам, только в Черном море постоянно дежурят два носителя ракет.

"Это очередные силы и пока они не усиливаются другими кораблями и подводными лодками с эскадры Черноморского флота России, то здесь особо волноваться нечего. Что касается собираемых в Беларуси ракет, то дальность пуска может составлять где-то до 200 км максимум - если применять комплексы С-300, С-400 для пуска ракет в качестве "земля-земля" по наземным целям. Поэтому до Киева они точно не долетят", - говорит эксперт.

По словам Жданова, Россия так и не смогла своевременно ответить на загадочные взрывы в Крыму, а резко увеличить эскалацию на фронте у врага уже не хватит сил.

"Но я думаю, что учитывая то, что Путин любит "скрепы", символику - цифровую, идеологическую - то 23-24 августа возможно нанесение массированных ракетных ударов по территории Украины. Здесь уже будет угрожать всем областям. Мы понимаем, что "Калибры" покрывают всю территорию Украины. Они еще есть - морского базирования. Ракеты Х-22 на 600 км летят - тоже могут покрыть большую часть территории Украины. Ну, и ракеты С-300 летят до 200 км - тоже можно посмотреть, куда они достанут, если будут запущены", - комментирует эксперт.

Недавний ракетный удар по Житомирской области Жданов назвал "пробным слоем" перед подготовкой к более массированному.

Ранее украинцев предупреждали о высокой угрозе ракетных ударов со стороны РФ 23-24 августа. В эти Украина будет праздновать День флага и День независимости.

Также в СНБО заявляли, что Россия готовит провокации ко Дню независимости и против Зеленского.

Высказался на тему угрозы удара по Киеву и советник главы ОПУ Алексей Арестович.