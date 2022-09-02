Маловероятно, что Россия задействует более 15 тысяч человек личного состава в рамках учений "Восток-2022".

Российская армия не сможет отправить на военные учения "Восток-2022" более 15 тысяч человек личного состава. Подобные тренировки "тщательно прописаны и не поощряют инициативу". Они не помогли оккупационному войску организовать эффективное наступление в нашей стране.

Такими выводами поделились представители британской разведки в традиционном ежедневном отчете о войне в Украине.

"Несмотря на войну в Украине, 1 сентября российские военные начали учения "Восток 22" — ежегодные совместные стратегические учения, знаменующие собой кульминацию года военной подготовки. Россия публично заявила, что в учениях примут участие 50 000 военнослужащих, однако маловероятно, что в этом году активное участие примут более 15 000 человек. Это примерно 20% от сил, которые участвовали в последних учениях "Восток" в 2018 году", — сообщили в британской разведке.

Видео дня

Согласно отчету, военные действия в Украине показали, что такие тренировки не помогают Вооруженным силам РФ проводить крупномасштабные и сложные операции. Они проходят по сценарию, где все действия заранее определены.

"Такие мероприятия тщательно прописаны, не поощряют инициативу и направлены в первую очередь на то, чтобы произвести впечатление на российских лидеров и международную аудиторию", — добавили в британской разведке.

Напомним, несмотря на агрессию в Украине, Россия 17 августа объявила о проведении учений "Восток-2022". В них примут участие Индия и Китай, но в Поднебесной уже заявили, что совместные тренировки с РФ "не связаны с текущей международной и региональной ситуацией". Вчера, 1 сентября, учения перешли в активную фазу.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

Вас также могут заинтересовать новости: