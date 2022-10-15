По словам эксперта, ВСУ испытывают дефицит в определенных видах вооружений и специализированной технике.

Для продолжения успешного контрнаступления украинские военные нуждаются в помощи западных партнеров. В частности, сейчас больше всего ВСУ нуждаются в системах противовоздушной обороны и специализированного армейского транспорта.

Такое мнение высказал военный эксперт Сергей Згурец.

По его словам, нынешняя тактика россиян, которая предусматривает обстрелы объектов критической инфраструктуры и жилых домов в Украине, является не слишком эффективной со стратегической точки зрения, но все равно наносит большой ущерб нашему государству. Именно поэтому ВСУ нужно достаточно большое количество систем ПВО.

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"Нам действительно необходимы средства ПВО. Пусть они будут не слишком современны, но их нужно достаточно много, чтобы прикрыть наиболее важные инфраструктурные объекты, промышленные центры, демографические центры. ЗРК, зенитная артиллерия с радиолокационным наведением были бы очень уместны. Эффективность российских ударов крылатыми ракетами и так достаточно слабая, но если бы Украина получила средства ПВО, то, вероятно, смогла бы сбивать девять из десяти ракет и россияне очень быстро потратили бы свои запасы", - подчеркнул Згурец.

Кроме того, по словам эксперта, украинская армия недоукомплектована специальным транспортом, что влияет на эффективность передвижения пехоты.

"Основная масса ВСУ, мотопехотные подразделения, используют гражданский автотранспорт. Очень часто он не полноприводный. Гражданские авто не предназначены для войны. Также они не всегда в хорошем состоянии. Эту проблему надо решать. Если бы украинская пехота имела соответствующий транспорт - армейские джипы и пикапы - ее подвижность была бы намного больше", - подытожил Згурец.

Украина получит системы ПВО: что известно

Как сообщал УНИАН, накануне состоялось шестое заседание в формате "Рамштайн" в Брюсселе.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что первым пунктом повестки дня встреч "Рамштайн-6" и министров обороны НАТО было укрепление ПВО Украины.

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин после заседания заявил, что Украина получит новые системы ПВО так быстро, как только физически их удастся доставить. Он подчеркнул, что есть воля сделать все возможное для усиления противовоздушной обороны Украины

Впоследствии генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявил: "Мы усилим нашу поддержку, и в частности, мы предоставим больше систем противовоздушной обороны Украине".

Как сообщил президент Зеленский, сейчас у Украины есть лишь 10% от потребности в средствах противовоздушной обороны.

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