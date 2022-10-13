Несмотря на это, только за прошедший день и ночь сбито около 40 вражеских дронов.

У Украины есть лишь 10% от потребности в средствах противовоздушной обороны.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, отвечая по видеосвязи на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы на вопросы присутствующих.

"У нас есть своя противовоздушная оборона. Но ее маловато. Мы боремся с большой страной территориально и большой по объему техники и ракет", – отметил он.

Видео дня

Глава государства напомнил, что по Украине со стороны России было 130 ударов крылатых ракет в течение двух суток, применяются десятки дронов. Президент Украины сообщил, что за минувший день и ночь сбито около 40 вражеских дронов.

"Сегодня ночью девять дронов мы сбили, а вчера мы сбили около тридцати", – сказал он.

Он отметил, что Украина хочет, чтобы была возможность закрыть небо. При этом напомнил, что Германия предоставила Украине первую систему противовоздушной обороны, а США подтвердили свою поддержку в этом направлении.

"Мы очень хотим, чтобы эта поддержка была в разы больше. Мы ожидаем от Франции и Италии также мощных шагов, где бы они нам помогли. У нас есть 10% от того, что нам нужно", – сказал Зеленский.

Украина получит системы ПВО от партнеров: что известно

Как сообщал УНИАН, накануне состоялось шестое заседание в формате "Рамштайн" в Брюсселе.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что первым пунктом повестки дня встреч "Рамштайн-6" и министров обороны НАТО было укрепление ПВО Украины.

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин после заседания заявил, что Украина получит новые системы ПВО так быстро, как только физически их удастся доставить. Он подчеркнул, что есть воля сделать все возможное для усиления противовоздушной обороны Украины

Впоследствии генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявил: "Мы усилим нашу поддержку, и в частности, мы предоставим больше систем противовоздушной обороны Украине".

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