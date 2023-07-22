Как отмечает Reuters, США планируют объявить о новом пакете помощи уже во вторник.

Соединенные Штаты планируют уже во вторник объявить о новом пакет военной помощи для Украины стоимостью до 400 миллионов долларов. Как сообщает Reuters со ссылкой на трех американских чиновников, в него будет входить артиллерия, ракеты ПВО и наземная техника.

В то же время двое чиновников на условиях анонимности сообщили, что кассетные боеприпасы в этот пакет помощи США не включены.

Так, по словам чиновников, в пакет входит несколько бронетранспортеров Stryker, оборудование для разминирования, боеприпасы для зенитно-ракетных систем NASAMS, боеприпасы для артиллерийских ракетных систем HIMARS, противотанковое оружие, включая TOW и Javelin, а также боеприпасы для зенитных систем Patriot и Stinger.

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В то же время формирование этого пакета помощи еще завершается и его состав может измениться.

Пакет будет финансироваться с помощью Presidential Drawdown Authority, которая уполномочивает президента передавать статьи и услуги из запасов США без одобрения Конгресса во время чрезвычайной ситуации. Материал будет поступать из избыточных запасов США.

Как отмечает Reuters, пакет помощи в сфере безопасности станет 43-м, утвержденным Соединенными Штатами для Украины с момента российского вторжения в феврале 2022 года, на общую сумму более 41 миллиарда долларов.

Кассетные боеприпасы для Украины - что известно

7 июля США впервые включили кассетные боеприпасы в пакет помощи для Украины. Уже через неделю командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил, что Украина получила эти боеприпасы.

По словам военных, роль кассетных боеприпасов очень важна в контрбатарейной борьбе по артиллерии врага, поскольку они накрывают большую площадь. Вместе с тем эффект от использования этих боеприпасов будет ощутим в ближайшие недели, после массового использования на фронте.

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