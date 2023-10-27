Аналитики считают, что потери российской техники вокруг Авдеевки намного больше, чем предыдущие потери техники возле Угледара.

Россия понесла под Авдеевкой значительные потери и это, вероятно, подорвет ее наступательный потенциал в долгосрочной перспективе, говорится в отчете американского Института изучения войны.

Как отмечают аналитики, 26 октября спикер Таврической группировки войск Украины полковник Александр Штупун заявил, что с 10 октября российские потери составили 5000 убитых и раненых и 400 единиц бронетехники вблизи Авдеевки и Марьинки. Спутниковые снимки подтвердили, что российские военные в период с 10 по 20 октября в районе Авдеевки потеряли по меньшей мере 109 единиц военной техники, в основном боевых бронированных машин и танков.

В то же время российское командование перебросило дополнительные силы на фронт в Авдеевку, чтобы компенсировать значительные потери в живой силе и сохранить способность российских войск поддерживать наступление. Однако России, вероятно, будет трудно компенсировать потери российской техники, в частности, бронетехники, подчеркивают аналитики.

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В ISW напоминают, что ранее тяжелые потери России возле Угледара в январе-феврале, вероятно, помешали российскому командованию осуществлять постоянные механизированные штурмы в других частях Украины позже во время зимне-весеннего наступления 2023 года.

"Недавние потери российской техники вокруг Авдеевки кажутся гораздо большими, чем предыдущие потери техники вокруг Угледара. Остается непонятным, удержит ли перспектива дальнейших потерь тяжелой техники российское командование от начала очередной серии крупных механизированных штурмов вблизи Авдеевки", - пишут аналитики.

Отмечается, что Россия постепенно мобилизовала элементы своей оборонно-промышленной базы для устранения нехватки оборудования, но не достигла масштабов, достаточных для компенсации кумулятивных потерь российского оборудования в Украине.

"Недавние потери российской техники вокруг Авдеевки, вероятно, приведут к еще большей нехватке российской техники и препятствиям для любого прогресса, которого российские военные достигли в решении проблем с ухудшением возможностей механизированного маневра",-говорится в сообщении.

Ситуация под Авдеевкой

По последним данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, оккупационные войска пытаются окружить Авдеевку, активно применяя авиацию. Украинские силы держат оборону и наносят им значительные потери.

В то же время недавно появились спутниковые снимки, которые подтверждают колоссальные потери россиян в этом районе. Аналитики ISW при этом сообщали, что российские оккупанты перебрасывают под Авдеевку новые силы, несмотря на большие потери и трудности со штурмом позиций Сил обороны.

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