По факту преступления противника прокуратура открыла производство.

Во время митинга в Новой Каховке оккупанты убили одного человека и ранили семерых, прокуратура открыла производство.

Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, Херсонской областной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 6 марта в городе Новая Каховка Херсонской области мирные жители собрались на митинг против оккупации региона российскими войсками.

"Несмотря на то, что люди были невооружены и не представляли никакой угрозы, оккупанты применили к ним оружие. В результате один человек погиб, еще семеро получили ранения", - рассказали в прокуратуре.

Отмечается, что такие действия российских военных составляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права, а именно ст. 51, 52 Дополнительного протокола к Женевской конвенции от 12 августа 1949 года, которые прямо запрещают нападения на гражданское население и гражданские объекты.

Сейчас проводятся неотложные следственные действия.

Напомним, войска России 24 февраля рано утром ворвались в Украину. Потом украинская Верховная Рада поддержала введение в нашей стране военного положения.

Враг обстреливал военные объекты, а затем использовал различное вооружение и авиацию против мирных населенных пунктов. Не раз были атакованы, в частности, Киев, Харьков, Мариуполь и Волноваха.

СМИ писали, что 24 февраля военные РФ под Новой Каховкой расстреляли целую семью - 56-летних Анну и Олега Федько, их невестку Ирину Федя и двух внуков: 6-летнюю Софию и полуторамесячного Ивана.

Позже мэр Новой Каховки Владимир Коваленко подтвердил, что российские военные расстреляли авто с семьей.

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