В результате "прилетов" повреждена газораспределительная станция и наблюдаются проблемы со светом.

Гауляйтер Курской области Роман Старовойт пожаловался на "прилеты" по территории приграничья утром 18 февраля, когда РФ пускала ракеты по Украине.

"Утро субботы началось с очередного обстрела приграничных районов Курской области с территории Украины. Пять прилётов зафиксировано в районе села Горналь Суджанского района. Здесь, к счастью, обошлось без пострадавших и повреждений", - написал Старовойт в Telegram.

По два снаряда упало в окрестностях села Елизаветовка и около подстанции Попово-Лежачи Глушковского района. Пострадавших нет, уверяет Старовойт. Вместе с тем власти заявляют, что в результате обстрела нарушено электроснабжение посёлка Краснооктябрьский и села Волфино.

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"В Елизаветовке повреждена газораспределительная станция. Аварийные бригады приступили к срочному ремонту", - отчитался Старовойт.

Массированный удар РФ по Украине 18 февраля - что известно

В субботу утром Россия осуществила новый массированный пуск ракет по Украине. Сообщалось о взрывах в Хмельницком и работе ПВО на Николаевщине.

По данным ОП, Россия применила и тактическую авиацию в воздушном пространстве оккупированных территорий. Как сообщают Воздушные силы, всего РФ выпустили четыре крылатые ракеты типа "Калибр", две удалось уничтожить силам противовоздушной обороны.

Из-за пуска ракет РФ энергетики превентивно выключили свет в ряде регионов, в том числе в Киеве и области.

По состоянию на утро в Черном море фиксировали 12 ракет "Калибр". Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк предупреждала, что массированный удар оккупанты могут осуществить "в любой момент".

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