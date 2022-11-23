Обстрелу подверглись Покровская и Марганецкая общины.

Ночью российские оккупанты из" Градов " обстреляли Днепропетровскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Россияне не прекращают террора мирной Никопольщины... Ночью в очередной раз обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии. Направили свое оружие по двум общинам-Покровской и Марганецкой", - написал он.

В то же время, подчеркнул Резниченко, люди не пострадали. "По ночным общинам ударили более 30 вражеских снарядов. Предварительно, попали по открытым территориям населенных пунктов. Детали обстрелов уточняются", - добавил председатель ОВА.

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Ситуация на Днепропетровщине

Российские оккупанты продолжают обстреливать Днепропетровскую область из различных видов вооружения. Больше всего страдает Никополь а район. Вследствие ударов гибнут люди, а инфраструктура претерпевает значительных разрушений.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября Резниченко сообщил, что оккупанты выпустили почти 60 снарядов из "Градов" и тяжелой артиллерии в Никопольском районе Днепропетровской области, в результате чего было ранен мужчина и повреждены частные дома.

Также накануне, 20 ноября, рашисти накрыли огнем из РСЗО и тяжелой артиллерии четыре общины - Червоногригоровскую, Мировскую, Марганецкую и Никопольскую. Больше всего досталось Никополю. По жилым кварталам в течение ночи ударило не менее 40 российских снарядов. Пострадал 59-летний мужчина. Ему оказали помощь.

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