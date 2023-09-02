За прошедшие сутки произошло 45 боевых столкновений.

Оккупанты за прошедшие сутки совершили попытки наступления на четырех направлениях, но безуспешно, сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Так, на Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоселовского Луганской области. Враг нанес авиационный удар в районе Крахмального Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов.

На Бахмутском направлении противник пытался наступать в районе Курдюмовки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Ступочков, Белой Горы, Нью-Йорка Донецкой области и обстрелял из артиллерии более 20 населенных пунктов. Кроме того, на Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Северного Донецкой области.

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"На Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Курахово, Победа, Константиновка, Елизаветовка Донецкой области", - говорится в сводке.

На других направлениях противник наносил авиационные удары, совершал минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов.

"В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", - говорится в сводке Генштаба.

Текущая ситуация на фронте

По данным аналитиков ISW, Россия перебрасывает свои вновь созданные и малоизученные дивизии на восток Украины, чтобы освободить резервы, которые сейчас находятся на передовой в Луганской области, и передислоцировать их для защиты от украинского контрнаступления на юге Украины.

Как сообщала заместитель министра обороны Анна Маляр, Силы обороны Украины имеют успехи в Донецкой и Запорожской областях и закрепляются на достигнутых рубежах. На востоке Украины продолжаются активные боевые действия на Лиманском направлении.

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