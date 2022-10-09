Ранее такие трофеи не были замечены у украинских воинов.

В Украине продолжается российский "ленд-лиз". Так, украинские военные впервые захватили трофейный российский минный заградитель ГМЗ-3 "Маруся" (машина для укладки мин).

Об этом сообщил Стратком ВСУ.

"Трофейная Маруся. Минный заградитель ГМЗ-3. Даже старую советскую разработку кацапы описывают как "анало-говнет". Ранее такие трофеи не были замечены в ВСУ", – говорится в сообщении.

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Трофейная российская техника в Украине

Стремительный прорыв Украины в Харьковской области месяц назад привел к тому, что в руки украинских воинов попали сотни единиц российской бронетехники, поскольку российская армия, оставив свое тяжелое вооружение и склады с припасами, беспорядочно отступила.

Россияне также оставили большое количество артиллерийских снарядов советского образца, которые почти закончились у Украины.

В британской разведке предположили, что более половины украинского танкового парка состоит из захваченных у российских военных машин.

Справка УНИАН. ГМЗ-3 (гусеничный минный заградитель) — боевая машина инженерных войск вооружённых сил Союза ССР и постсоветских государств.

Принят на вооружение ВС СССР в 1984 году. Предназначен для механизированного противотанкового минирования в ходе боя. Постановка мин осуществляется на поверхность грунта без маскировки или в грунт с маскировкой.

ГМЗ-3 обеспечивает заблаговременную установку минных полей на ожидаемых танкоопасных направлениях, а также при непосредственном отражении атак танковых и механизированных частей противника. Взвод минных заградителей, состоящий из трёх боевых машин, в течение 30 минут устанавливает практически непроходимое для бронетанковой техники минное поле по фронту до 2,5 — 3 километров.

Имеющаяся на ГМЗ-3 навигационная аппаратура обеспечивает не только выработку курса, но и цифровое индексирование установленных мин, что позволяет производить фиксацию минного поля на топографической карте.

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