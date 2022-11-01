Виталий Ким рассказал о ночных ракетных атаках по областному центру, а также раскрыл вероятные планы россиян на Херсон.

На Херсонском направлении российские оккупанты массово выселяют украинцев из своих домов с хорошими условиями, куда заселяют мобилизованных. Российские оккупанты надеются, что так они обживутся и не захотят бежать, когда придет время отступать.

Об этом сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким во вторник, 1 ноября.

Ким рассказал, что в направлении Херсона оккупанты массово выселяют людей из своих домов, минируют территории и распространяют слухи, что якобы 4-6 ноября будут обстрелы.

"Но суть в том, что они расселяют чмобиков только там, где есть хорошие условия. Таким образом они дают условия своим мобилизованным лучше, чем у них дома, в надежде на то, что когда они будут отступать, те не будут бежать и сдаваться", - пояснил председатель ОВА.

Ким предполагает, что оккупанты хотят чуть ли не милитаризованную зону сделать перед Крымом.

Война в Украине: ситуация на юге

31 октября Минобороны РФ заявило о прекращении мобилизации, однако еще не опубликован указ об этом президента Путина.

28 октября министр обороны РФ Шойгу заявил, что около 100 тысяч мобилизованных русских были отправлены в зону боевых действий в Украине.

Сегодня в Генштабе ВСУ сообщили, что в Каховке и Новочерноморье российские захватчики силой выселяют людей из их жилищ. А вокруг гражданского жилья оккупанты устанавливают инженерные укрепления и минно-взрывные заграждения.

Накануне коллаборационист Владимир Сальдо заявил, что оккупационные власти Херсонской области решили расширить зону эвакуации на 15 километров от Днепра.

ВСУ продолжают освобождать территорию Херсонской области от российских оккупантов. Известно, что деоккупировано уже более 90 населенных пунктов Херсонщины.

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