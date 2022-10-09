Отмечается, что вероятность нанесения ракетных ударов с Черного моря, воздуха и оккупированной территории остается чрезвычайно высокой.

Сейчас признаков формирования наступательных группировок со стороны непризнанной ПМР, которая граничит с Одесской областью, не выявлено.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров, комментируя обстановку по состоянию на 13.00.

По его словам, ситуация безопасности в Одесской области стабильно контролируемая, а Силы обороны выполняют поставленные боевые задачи.

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"Признаков формирования наступательных группировок со стороны непризнанной Приднестровской Молдавской республики не обнаружено", - сказал Назаров.

В то же время, по его словам, вероятность нанесения ракетных ударов с Черного моря, воздуха и оккупированного суши остается чрезвычайно высокой.

"В Черном море корабельная группировка врага состоит из 14 единиц, которые продолжают маневры вдоль юго-западного побережья Крыма. Среди них 4 носителя крылатых ракет, в том числе 2 подводные с суммарным залпом – 24 "Калибра". Также на дежурстве 1 вражеский десантный катер", - сообщил спикер командования.

Участие Приднестровья в войне против Украины

27 июня президент Молдовы Майя Санду заявила, что сейчас не видит неизбежных угроз для Украины со стороны Приднестровья, где находятся российские войска.

Она отметила, что власти Молдовы делают все возможное, чтобы сдерживать Приднестровье от создания угрозы для мира и безопасности Украины. По словам Санду, компетентные органы Молдовы следят за ситуацией и если что-то будет вызывать обеспокоенность, это будет обсуждаться и будут приниматься меры, а также об этом будет доноситься информация в Киев.

Вместе с тем украинская разведка сообщила, что в так называемой "ПМР" мужчин агитируют подписывать контракты с Вооруженными силами России. На предприятиях проводятся специальные собрания, а в центрах занятости безработным в первую очередь предлагают вступать в ряды ВС РФ.

Как писал УНИАН, по словам Гуменюк, вся деятельность подразделений Приднестровья на границе - имитация для отвлечения внимания.

После объявления мобилизации в России населения Приднестровья отказывается подписывать контракты с армией РФ, а в "оперативной группе войск" — массовое дезертирство.

Ранее Министерство иностранных дел Молдовы не разрешило въезд на территорию своей страны российским военным. Речь идет об оперативной группе, базирующейся в Приднестровье.

После этого в Приднестровье заявили о намерение присоединиться к России.

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