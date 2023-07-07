Пока Украина пытается перехватывать вражеские ракеты с помощью МиГ-29 или Су-27.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что самолеты F-16 могли бы защитить небо от российских ракет, летящих с акватории Черного моря.

Для Эспрессо он рассказал, что истребители F-16 могут превентивно уничтожать российские корабли, которые способны запускать ракеты.

"Во Львове погибли люди из-за прилета российских ракет. Для уничтожения ракет, кроме ЗРК, привлекли и истребители МиГ-29, Су-27, но они с их радарами и ракетами не способны эффективно противостоять крылатым ракетам РФ. Командование Воздушных сил в очередной раз подчеркнуло, что крайне уместно было бы иметь, в частности F-16 с чувствительными радарами и более мощные ракеты, способные уничтожать крылатые ракеты врага. Учитывая то, что эти истребители могут быть носителями для ракет "Гарпун", которыми можно уничтожать и сами подводные лодки и корабли РФ в местах их пуска, роль F-16 была бы чрезвычайно важна", - пишет Згурец.

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Истребители F-16 для Украины - это надо знать

По данным издания Politico, истребители F-16 Украина может получить только в 2024 году. Недавно министр обороны Алексей Резников также заявил, что самолеты предоставят Украине не раньше Нового года.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что истребители F-16 нужны Украине прямо сейчас.

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