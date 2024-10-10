Делается все возможное для того, чтобы официально подтвердить факт гибели, и установить обстоятельства.

Сейчас официального подтверждения со стороны государства-агрессора России о гибели украинской журналистки Виктории Рощиной не поступало. Об этом в комментарии УНИАН сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

"Есть информация о гибели Виктории. Она проверяется", - сказал он.

По словам Юсова, пока официального подтверждения со стороны государства-агрессора в адрес Украины и Координационного штаба по вопросам обращения с пленными не поступало.

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"Соответственно, делается все возможное для того, чтобы официально подтвердить факт, и установить, если подтвердится, обстоятельства. Можем подтвердить, что Виктория Рощина была незаконно захвачена, и незаконно удерживалась РФ. Делалось все возможное для того, чтобы вернуть ее домой. И такие предварительные договоренности были достигнуты. В рамках подготовки к возвращению в Украину последняя информация и сведения, которые известны, - это то, что ее этапировали в Москву, в "Лефортово", - отметил представитель ГУР.

Он добавил, что вся остальная информация уточняется.

Гибель Рощиной в плену РФ

Как сообщал УНИАН, сегодня руководитель пресс-службы координационного штаба Петр Яценко заявил, что Рощина погибла в российском плену во время этапирования из Таганрога в Москву.

Ранее об этом событии сообщал председатель парламентского комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин, однако вскоре его публикация в Telegram была удалена.

В то же время, экс-руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук также прокомментировал гибель журналистки.

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