Согласно доктринам НАТО, применение сухопутных войск невозможно без прикрытия, говорит он.

Год назад президент Франции открыл "окно Овертона" в вопросе о возможном присутствии войск стран-членов НАТО на территории Украины. Согласно доктринам Альянса, применение сухопутных войск предусматривает прикрытие авиацией и флотом.

Об этом в эфире телемарафона рассказал народный депутат, заместитель председателя Комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев. Он не исключает "мультидоменный подход" в вопросе миротворческих контингентов:

"Это когда войска применяются в связке со спутниковыми данными, артиллерией, авиацией и даже с флотом, который прикрывает ракетами средней дальности при наступлении или оборонительных действиях".

Чернев говорит, что с 2022 года ничего не исключает в вопросе поддержки Украины, поскольку страна множество раз считала, что не получит Patriot, ATACMS и F-16, однако получала. По его мнению, на этот раз нужно начинать с сухопутного контингента.

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Также нардеп считает, что позиция французского лидера Эмманюэля Макрона в определенной степени скоординирована с Соединенными Штатами Америки. Он напомнил, что вопрос размещения иностранных войск в Украине снова появился на повестке дня после приезда Трампа на открытие уже обновленного Нотр-Дам-де-Пари и встречи с Макроном.

"Для нас это в определенной степени также гарантия того, что РФ не начнет снова свою новую волну агрессии, потому что она в таком случае будет сталкиваться именно с контингентом стран-членов НАТО", - подчеркнул депутат.

Иностранные войска в Украине

Напомним, инициатором отправки иностранного контингента в Украину является президент Франции Эмманюэль Макрон. Это может стать определенной европейской гарантией того, что Россия не совершит новое нападение.

На днях украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с Макроном размещение военных контингентов и возможное привлечение к процессу других стран.

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