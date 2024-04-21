Пострадал 19-летний парень.

Вечером в воскресенье, 21 апреля, в Харькове прогремел громкий взрыв. Сообщается, что в результате российского обстрела пострадал человек.

В 20:16 Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщило о ракетной опасности для области. Уже в 20:27 начальник Харьковского гарнизона и сил обороны города Сергей Мельник в своем Telegram-канале предупредил о риске ударов российскими управляемыми авиационными бомбами.

Впоследствии харьковский городской голова Игорь Терехов написал, что, по предварительным данным, взрыв прогремел на окраине Харькова. В результате российского обстрела пострадал гражданский - его ноги ранены обломками.

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Глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов добавил, что пострадавшему 19 лет. Его госпитализировали. "Профильные службы проверяют места попаданий", - написал он.

Удары по Харькову: последние новости

Как известно, город с начала полномасштабной войны находится под российскими обстрелами. Во время последних массированных атак захватчики разрушили почти всю критическую энергоинфраструктуру Харькова.

В недавнем интервью городской голова говорил, что в случае большей задержки американской помощи Харьков рискует превратиться во второе Алеппо.

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