Рютте подчеркнул, что ситуация является "чрезвычайно печальной".

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что город рискует превратиться во второе Алеппо из-за постоянных обстрелов со стороны России, если США не проголосуют за помощь Украине. Эти слова прокомментировал премьер-министр Нидерландов и ведущий кандидат на должность генерального секретаря НАТО Марк Рютте.

"Я сам был в Харькове 1 марта. Ракете из России нужна минута, чтобы добраться туда. Чтобы сработать, системам оглашения воздушной тревоги нужно больше времени, чем этой конкретной ракете, чтобы достичь Харькова", – цитирует его The Guardian.

Рютте подчеркнул, что ситуация является "чрезвычайно печальной".

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"Я был поражен, когда увидел, как учителя проводят занятия на станциях метро и как они пытаются, чтобы эта система работала настолько нормально, настолько это возможно", – резюмировал он.

Обстрелы Харькова и области

Российские оккупационные войска не прекращают наносить удары по Харькову и области. Bloomberg пишет, что РФ пытается заставить украинцев покинуть этот город.

До войны население Харькова составляло около 1,5 миллиона человек. С начала вторжения в феврале 2022 года он подвергается постоянным атакам со стороны оккупантов, но последние действия Кремля выглядят как скоординированные усилия по созданию условий, которые сделают город непригодным для жизни, сказали чиновники на условиях анонимности.

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