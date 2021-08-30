Тогдашнее наступление российских войск завершилось Иловайской трагедией.

Летом 2014 года Россия ввела войска в Украину из-за опасений об окончании войны.

Об этом заявил ветеран АТО, принимавший участие в боях за Иловайск, Игорь Михайлишин в эфире телеканала "Украина 24".

Обстрел колонны украинских военных под Иловайском, говорит он, осуществляли не боевики, а непосредственно российские военные.

"Конечно, это было вторжение, потому что россияне уже видели, что сил, которыми они манипулировали местным населением, которое вставало на их сторону… уже не хватало. Во время летней кампании существовало такое мнение, что до осени мы можем закончить войну, и россияне это прекрасно понимали", - заявил боец.

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По его словам, при помощи прямого вторжения РФ "полностью прервала" победу украинских сил на Донбассе.

"Нам давали ознакомиться с отчетами, которые были в 2014 году по этой ситуации. И там была информация, что в ночь с 23-го на 24-е (августа – ред.) заходили войска, и докладывалось вышестоящему командованию, что такое движение наблюдается, но в результате не предпринималось никаких действий, чтобы как-то препятствовать этому", - заявил ветеран АТО.

Иловайская трагедия

В конце августа 2014 года после ожесточенных боев бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Российские военные обстреляли коридор, по которому по договоренности должны были выходить украинские бойцы.

По официальным данным, вокруг Иловайска и в самом городе погибли 366 украинских бойцов, около 450 получили ранения, 300 попали в плен.

Автор: Юрий Годован