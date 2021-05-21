Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда закрыл уголовное производство в связи с отсутствием в деянии Назарова состава уголовного преступления.

Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда оправдал бывшего начальника штаба - первого заместителя руководителя АТО генерал-майора Виктора Назарова, который был приговорен к семи годам тюрьмы за катастрофу Ил-76 и гибель 49 военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

"21 мая 2021 года Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда по результатам рассмотрения дела в отношении Назарова Виктора Николаевича по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 425 УК Украины, отменил вынесенные судебные решения и закрыл уголовное производство в связи с отсутствием в деянии Назарова В.Н. состава уголовного преступления", - говорится в сообщении.

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Указывается, что решение суда кассационной инстанции мотивировано тем, что на основании установленных судами фактических обстоятельств дела, их заключение о том, что Назаров имел возможность предотвратить террористический акт, в результате которого был сбит самолет Ил-76-МД и погибли 49 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, является неправильным.

С полным текстом постановления КУС ВС по делу № 185/12161/15-к (производство № 51-6169км20) можно будет ознакомиться в Едином государственном реестре судебных решений.

Дело о сбитии Ил-76: детали

Самолет Ил-76 с 40 военнослужащими и 9 членами экипажа на борту был сбит боевиками 14 июня 2014 года над территорией Луганской области. Все, кто был в самолете, погибли.

27 марта 2017 года суд по делу о сбитом Ил-76 признал виновным в халатном отношении к службе, совершенном в боевой обстановке, что привело к тяжелым последствиям, генерал-майора Виктора Назарова, который отвечал за отправку самолета и на момент трагедии был начальником штаба антитеррористической операции. Назаров был приговорен к 7 годам заключения, однако он подал апелляцию.

11 декабря 2020 года Коллегия судей Днепровского апелляционного суда оставила без изменений приговор Назарову.

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Автор: Константин Гончаров