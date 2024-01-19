Константин Криволап отметил, что ликвидация одной военной "шишки" не будет иметь мощного влияния.

В Российской Федерации нет проблем с офицерским составом. У них всегда было много генералов, поэтому ликвидация одного из них оказывает влияние лишь пока его не заменят.

"Уже 10 лет идет война, и сколько уже этих генералов было уничтожено, а мы до сих пор радуемся тому, что какую-то "шишку" ликвидировали. И возникает чисто логичный вопрос: если в 2014 году ликвидировали какого-то топ-генерала, за эти 10 лет они могли подготовить новых топ-генералов, которые уже будут дорогими специалистами и будут управлять теми же самолетами А-50? У россиян вообще никогда не было проблем с количеством генералов. По количеству генералов они точно первые - даже не вторая, а первая армия в мире. То, что генералы там что-то могут, еще там ноги свои переставляют - это очень хорошо, но их там очень много. Они там генералов уважают, это у них серьезная национальная забава", - отметил авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям конструкторского бюро "Антонов" Константин Криволап в интервью 24 Каналу.

При этом он отметил, что качество специалистов разное - одни генералы очень хорошо умеют наступать, а другие - очень хорошо умеют обороняться, ведь не всегда генерал, который умеет наступать, умеет и обороняться. Он напомнил, что смена команд и командующих - это нормальный процесс.

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Также эксперт указал, что более 10 летчиков могли погибнуть после сбития самолета-радара А-50.

"Россияне пишут, что теперь на этом командном пункте погиб то ли командующий, то ли заместитель командующего - какой-то крупный чин каких-то их сил. На что это влияет? Это влияет на время, пока его заменят, пока нового введут в структуру. А у них нет какого-то резерва? Они же выполняют операции в зоне боевых действий и должны быть готовы, что тот или иной человек может быть ликвидирован. Понимая, как это организовано в российской армии, где офицерская честь - это только слова, это не действия, я не знаю, можно ли его заменить", - подытожил Криволап.

Уничтожение А-50 - последние новости

15 января главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил об уничтожении А-50 и воздушного пункта управления Ил-22. В свою очередь спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что Ил-22 смог долететь до Анапы, но восстановлению не подлежит.

В результате сбития самолета дальнего радиолокационного обнаружения ликвидировано несколько оккупантов, среди них полковник, подполковник и два майора.

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