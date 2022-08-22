Стреляли снова возле очистных сооружений - уже второй раз за месяц.

Вечером российские оккупанты по Середино-Будской общине Сумщины стреляли из миномета.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Он отметил, что около 18 вечера по Середино-Будской общине "стреляли из миномета − 2 прилета и 3 выстрела осветительными снарядами". "Неподалеку от города возник пожар, снова возле очистных сооружений, это уже второй раз за месяц. Предварительно - без потерь и разрушений. Но пока неизвестны последствия пожара", - сообщает Живицкий.

Он отмечает, что сегодня оккупанты ударили по пограничным общинам Шосткинского района. "Около 80 пулеметных снарядов россияне выпустили по нашей территории", - отмечает он.

Напомним, на Сумщине подорвался на мине владелец аграрной компании. Председатель ОВА сообщил, что погиб местный фермер - владелец аграрной компании и депутат поселкового совета, глава ассоциации фермеров и частных землевладельцев Сумской области Иван Дейнека.

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