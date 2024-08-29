Потери РФ в Украине резко возросли: в Генштабе сообщили детали

Российско-украинская война продолжается и Силы обороны за прошедшие сутки ликвидировали около 1200 оккупантов, сообщает Генштаб.
В общем, с 24 февраля 2022 года захватчики потеряли 612 390 человек. Кроме того, украинские защитники сожгли десятки единиц вражеской техники, в частности:
- танков - 8571 (+3);
- боевых бронированных машин - 16699 (+18);
- артиллерийских систем - 17549 (+27);
- РСЗО - 1174 (+0);
- средства ПВО - 939 (+1);
- самолетов - 368 (+0);
- вертолетов - 328 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 14369 (+21);
- крылатые ракеты - 2556 (+3);
- корабли /катера - 28 (+0);
- подводные лодки - 1 (+0).
Кроме того, с начала войны РФ потеряла уже 23 706 единиц автомобильной техники и автоцистерн (+52 за прошедшие сутки) и 2 965 единиц специальной техники (+15).
Российско-украинская война: другие важные новости
Аналитики из Института изучения войны отмечают, что продвижение украинских войск в Курской области замедлилось. Сейчас Силы обороны пытаются закрепиться и удержать районы, которые недавно взяли под контроль.
Кроме того, аналитики считают, что сотни российских военных объектов остаются в зоне досягаемости американских дальнобойных ракет ATACMS. Киев может поразить их, если Вашингтон позволит применять эти ракеты для ударов по территории России.