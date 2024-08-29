Потери РФ в Украине резко возросли: в Генштабе сообщили детали

Только за прошедшие сутки оккупанты потеряли 18 БМП и 1 систему ПВО.

Российско-украинская война продолжается и Силы обороны за прошедшие сутки ликвидировали около 1200 оккупантов, сообщает Генштаб.

В общем, с 24 февраля 2022 года захватчики потеряли 612 390 человек. Кроме того, украинские защитники сожгли десятки единиц вражеской техники, в частности:

танков - 8571 (+3);

боевых бронированных машин - 16699 (+18);

артиллерийских систем - 17549 (+27);

РСЗО - 1174 (+0);

средства ПВО - 939 (+1);

самолетов - 368 (+0);

вертолетов - 328 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 14369 (+21);

крылатые ракеты - 2556 (+3);

корабли /катера - 28 (+0);

подводные лодки - 1 (+0).

Кроме того, с начала войны РФ потеряла уже 23 706 единиц автомобильной техники и автоцистерн (+52 за прошедшие сутки) и 2 965 единиц специальной техники (+15).

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Российско-украинская война: другие важные новости

Аналитики из Института изучения войны отмечают, что продвижение украинских войск в Курской области замедлилось. Сейчас Силы обороны пытаются закрепиться и удержать районы, которые недавно взяли под контроль.

Кроме того, аналитики считают, что сотни российских военных объектов остаются в зоне досягаемости американских дальнобойных ракет ATACMS. Киев может поразить их, если Вашингтон позволит применять эти ракеты для ударов по территории России.

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