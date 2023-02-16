Руководство РФ пытается сдержать рост политического влияния Пригожина.

В Кремле отрицают, что рекомендовали государственным СМИ прекратить упоминать группу наемников "Вагнера" или ее основателя Евгения Пригожина.

"Никаких рекомендаций Кремля СМИ не было. Вокруг Пригожина и "Вагнера" крутится много мифов и фейков", - говорится в ответе Кремля на запрос Reuters.

Ранее в агентстве заявляли, что российское руководство пытается сдержать рост политического влияния Пригожина, поскольку не хочет пускать его в политику. В частности, ему запретили публичную критику Министерства обороны РФ, а российская пропаганда стала меньше упоминать его и ЧВК.

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Война Пригожина с Минобороны РФ

Андрей Пионтковский говорил, что Сергей Шойгу и Валерий Герасимов совершили военный мини-переворот. Эксперт отмечал, что Герасимова назначили командующим оккупантами в Украине не для победы России. По словам эксперта, Герасимов и Шойгу хотели ликвидировать Евгения Пригожина.

По данным ГУР, Пригожин непосредственно не руководит боевыми отрядами, поскольку его функция преимущественно медийная и политическая.

Как ранее сообщал УНИАН, основатель "Вагнера" стремительно теряет авторитет в глазах российского президента Владимира Путина, который решил больше не полагаться на его силу и снова доверился Герасимову, Шойгу и обычным российским военным.

Ранее военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник заявил между башнями Кремля продолжается серьезное противостояние, и его развязка неизбежна. По его мнению, серьезное поражение в этом противоборстве потерпит именно Пригожин.

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