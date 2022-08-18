Враг активно ведет воздушную разведку.

ВСУ отбили наступление оккупантов на Запорожском направлении.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

На Новопавловском и запорожском направлениях противник ведет оборону занятых районов.

"Обстреливал районы населенных пунктов Новоселка, Новомихайловка, Богоявленка, Степногорск, Шевченко, Бурлацкой, Железнодорожное, Гуляйпольское, Лукьяновское, Преображенка, Полтавка. Вел воздушную разведку БПЛА возле Полтавки, Гуляйполя, Малиновки, Зеленой Рощи, Щербаков и Новояковлевки. Пытался вести штурмовые действия в направлении Егоровка – Шевченково, успеха не имел, отошел", - говорится в сообщении.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что ядерным шантажом на Запорожской атомной станции российские оккупанты хотят сделать "серую зону" не только из Запорожья, но и со всей Украины.

Он убежден, что воплотить цель этого проекта российским оккупантам никогда не удастся, ведь в их планах отсутствует сопротивление.

Вас также могут заинтересовать новости: