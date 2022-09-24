Ранее в России объявили о мобилизации российских военнослужащих, находящихся в запасе, и о планах мобилизовать около 300 тыс. лиц.

На Запорожье и Херсонщине мужчинам, получившим российские паспорта, вручают повестки о мобилизации в российскую армию.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

"В Запорожской и Херсонской областях мужчинам призывного возраста, которые отказались от украинского гражданства и получили паспорта Российской Федерации, оккупационная власть начала вручения повесток о мобилизации", - отметили в Генштабе.

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Кроме этого в сети уже появились фото переписки, в которой мужчина с оккупированной территории рассказывает своей жене, что рашисты заставляют людей голосовать на "референдуме". После этого россияне выдают мужчинам паспорта и сразу вручают повестки. Проголосовать против "референдума" невозможно, ведь вооруженные рашисты смотрят, что пишут люди.

Мобилизация в РФ: что известно

Как сообщал УНИАН, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих, находящихся в запасе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что мобилизовать планируют около 300 тыс. человек. В Министерстве внутренних дел Украины считают, что во время первой волны мобилизации в России могут призвать только 40-50 тыс. резервистов, потому что на большее количество банально не хватит экипировки.

В британской разведке проанализировали ситуацию и отметили, что стране-агресорці будет нужно решать логистические и административные проблемы, чтобы собрать 300 тыс. военных, которые вряд ли станут боеспособными в течение месяцев. Эксперты отмечают, что даже эта ограниченная мобилизация будет очень непопулярной среди части российского населения, и Путин берет на себя значительный политический риск в надежде создать необходимую боевую мощь. Также отмечается, что этот шаг фактически является признанием, что Россия исчерпала запас добровольцев, которые готовы воевать в Украине.

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