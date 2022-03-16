Гражданские объекты города впервые подверглись бомбардировке.

На железнодорожном вокзале станции Запорожье II в Александровском районе города Запорожья произошел взрыв.

Утром секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев рассказывал, что характер взрыва пока не известен. На месте работали соответствующие службы.

Позже председатель Запорожской ОГА Александр Старух сообщил, что россияне впервые ударили по гражданским объектам в Запорожье.

"Утро оказалось не добрым. Главная новость - впервые в Запорожье гражданские объекты подверглись бомбардировке. Ракеты прилетели в район железнодорожного вокзала Запорожье II. По предварительным данным, никто не погиб. Вторая ракета прилетела в район Ботанического сада", - проинформировал он.

Старух также отметил, что ночью более 3 000 человек добрались до Запорожья из Мариуполя.

"По состоянию на два часа ночи 3 207 автомобилей из Мариуполя приехали в Запорожье. Мы уже приняли и расселили более 3 000 человек, из них 772 ребенка", - сообщил председатель ОГА.

По информации Укрзализныци, в результате вражеского обстрела повреждена инфраструктура станции, а персонал и пассажиры не пострадали.

В частности, повреждены пути, контактная сеть, в зданиях повылетали стекла. Также на станции находились пригородные поезда без пассажиров, у них повреждены окна.

Укрзализныця в кратчайшие сроки обещает восстановить всю поврежденную инфраструктуру.

В то же время отменен пригородный рейс Запорожье-Канцеровка, поезд сообщением Запорожье-Синельниково отправится в 09:30 со станции Запорожье - Левое. Отправление всех пригородных поездов со станции Запорожье II будет временно перенесено на основной железнодорожный вокзал города.

Как сообщал УНИАН, в Шевченковском районе Киева в результате утреннего вражеского обстрела произошел обвал в 12-этажном жилом доме. Также частично повредило соседний 9-этажный дом.

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