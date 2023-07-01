В Северной операционной зоне проведены учения по отражению нападения вражеских ДРГ на побережье Киевского водохранилища.

На Северном направлении еще сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов врага, а также вероятность появления диверсионно-разведывательных групп противника.

Об этом сказал командующий Объединенных Сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, наблюдая за тактико-специальными учениями по отражению нападения вражеских диверсионных групп на побережье "Киевского моря".

"Тесное взаимодействие разнородных сил и средств на воде и на суше очень важно для того, чтобы каждый командир подразделения понимал свой маневр, а личный состав был хорошо обучен действовать в сжатые сроки и при любом уровне угрозы", - заявил Наев.

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Командующий сообщил, что военнослужащие подразделения национальных Военно-Морских Сил, которые действуют в акватории "Киевского моря", используют современную технику и вооружение, переданные в рамках военно-технической помощи Соединенными Штатами. При этом они оперируют не только на воде, но и выполняют задачи по прикрытию воздушного пространства над Киевом.

"На их счету уже немало сбитых средств воздушного нападения противника. Сказывается подготовка - личный состав дивизиона катеров хорошо обучен, ведь проходил обучение за рубежом и сейчас выполняет задачи, находясь в постоянном боевом дежурстве", - подчеркнул Наев.

Командующий Объединенных Сил ВС Украины отметил, что войска должны постоянно тренироваться, потому что это является залогом эффективной и быстрой реакции на изменения в боевой обстановке.

По завершению учений Наев поздравил военных моряков с грядущим профессиональным праздником и вручил ведомственные награды группе военнослужащих ВМС ВС Украины, которые принимали активное участие в боевых действиях в ходе широкомасштабного вторжения врага.

Наемники "Вагнера" в Беларуси - есть ли угроза для Украины

Как сообщал УНИАН 30 июня, президент Украины Владимир Зеленский на Ставке верховного главнокомандующего поставил перед главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и командующим Объединенных сил ВСУ Сергеем Наевым задачи по усилению защиты севера Украины.

Зеленский уточнил, что украинская разведка внимательно следит за украинско-беларуской границей. Учитывая возможные риски, было поручено усилить защиту Северного направления.

По словам Сергея Наева, по состоянию на 1 июля Украина не фиксирует перемещение подразделений частной военной компании "Вагнера" в Беларусь. По его словам, в случае появления "вагнеровцев" в Беларуси рассматривается несколько сценариев противодействия.

Ранее Наев отмечал, что если ЧВК "Вагнер" попытается атаковать из Беларуси, то для них это будет самоубийство. Генерал подчеркнул, что ситуация на севере Украины является контролируемой, наши войска там продолжают наращивать оборону.

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