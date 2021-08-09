Проводится командо-штабная тренировка с командованием Объединенных сил и другими органами военного управления Вооруженных Сил Украины с привлечением подразделений к практическим действиям.

Украинская армия готова отражать атаки противника, как в случае полномасштабного вторжения, так и в случае попыток захвата объектов критической инфраструктуры и стратегически важных объектов.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-майор Валерий Залужный, информирует пресс-служба Генштаба ЗСУ.

"Мы готовы обороняться и отражать атаки противника, как в случае полномасштабного вторжения, так и в случае попыток захвата объектов критической инфраструктуры и стратегически важных объектов, в частности оперативных аэродромов", - отметил он.

По словам Залужного, с целью "наращивания оперативных возможностей органами военного управления сил обороны для управления объединенной группировкой войск в ходе выполнения задач по обороне определенных районов и объектов критической инфраструктуры с 9 по 13 августа одновременно на пяти общевойсковых полигонах и на острове Змеиный проводится командо-штабная тренировка с командованием Объединенных сил и другими органами военного управления Вооруженных Сил Украины с привлечением подразделений к практическим действиям".

Как сообщал УНИАН, в Киеве продолжаются сборы военных и резервистов по обороне столицы. Бойцы отрабатывают защиту заводов и производств и развертывание командных пунктов, а также проводят стрельбы на полигоне.

По плану учений, бойцы должны защитить от врага подступы к столице. Учения продлятся до 13 августа, однако их активная фаза завершается уже сегодня.

Автор: Леся Лещенко