На первом этапе работы создано 19 групп ПВО на базе мощных внедорожников Ford F250 и Ford F350, которые адаптированы к боевым условиям.

На северных направлениях обороны Украины набирает обороты создание мобильных огневых групп противовоздушной обороны.

В сообщении Telegram-канала Министерства обороны Украины говорится о том, что они будут защищать небо как на подступах к Киеву, так и воздушное пространство над населенными пунктами севера и северо-запада Украины.

"По инициативе командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наєва, на северных направлениях обороны страны набирает обороты создание мобильных огневых групп противовоздушной обороны", - отмечается в сообщении.

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По словам командующего, на первом этапе работы создано 19 групп ПВО на базе мощных внедорожников Ford F250 и Ford F350, которые адаптированы к боевым условиям.

"Мобильные огневые подразделения уже защищают подступы к объектам критической инфраструктуры на Волыни, а также стратегические объекты Сумской области", - отметил Наев.

Как сообщил командующий, сегодня, 20 января, опытным экипажам передали очередную партию внедорожников, которые имеют возможность быстро передвигаться и поражать воздушные цели, в том числе беспилотные летательные аппараты типа "Mohajer-6" и "Shahed 136".

Украина получает системы ПВО от стран Запада

Уже три системы ЗРК Patriot гарантированно получит Украина, сообщал президент Владимир Зеленский.

Канада готовится передать Украине ЗРК NASAMS с боекомплектом.

Также ожидается решение Италии о передаче ЗРК SAMР/Т для ВСУ.

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