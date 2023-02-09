Мобильная огневая группа также способна уничтожать крылатые ракеты и другие воздушные цели. Подготовка к бою занимает не более одной минуты.

Подразделения Группировки сил и средств обороны Киева сообщили о создании специальных мобильных групп для усиления защиты воздушного пространства области и противодействия иранским дронам-камикадзе Shahed-136.

Как отметил заместитель командующего Сухопутных войск ВСУ, военные готовы противодействовать воздушным атакам врага: они вооружены крупнокалиберными пулеметами и тепловизионными прицелами, а также другими приборами обнаружения целей и лазерного целеуказания.

Также он сообщил, что "охотиться" за иранскими дронами ВСУ будут на легковых автомобилях повышенной проходимости. Расположение мобильных групп предусмотрено по специальному алгоритму, который позволит вовремя и быстро перемещаться от одной цели к другой. Помимо ликвидации дронов, мобильная огневая группа также способна уничтожать крылатые ракеты и другие воздушные цели.

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"Огневые позиции для мобильных групп определены так, чтобы экипаж как можно быстрее прибыл на место. Подготовка самого экипажа к бою занимает не более одной минуты", - говорится в сообщении.

РФ использует иранские дроны Shahed-136 в войне с Украиной

Сейчас Россия активно использует иранские дроны Shahed-136 в войне с Украиной. Ранее сообщалось, что Москва уже потратила около 193 иранских дронов-камикадзе Shahed-131/136 из полученной от Ирана второй партии в 250 штук.

Сейчас Иран и РФ обсуждают совместный проект относительно строительства нового завода по производству дронов для того, чтобы обеспечить российскую военную машину нужным количеством БПЛА. По данным The Wall Street Journal, в начале января иранская делегация высокого уровня посетила РФ для того, чтобы обсудить детали сотрудничества. Речь идет о производстве не менее 6 тысяч дронов. Хотя официально в Иране открестились от планов строить завод по производству дронов в России.

Как недавно отметил спикер командования Юрий Игнат, украинские защитники сбили 100% дронов во время последних трех атак РФ. Однако теперь у ВСУ могут возникнуть трудности с ликвидацией дронов. Буквально сегодня стало известно, что американская компания SpaceX ограничила украинским военным доступ к спутниковой Связи Starlink для управления беспилотниками.