Ночью оккупанты обстреляли базу, где припаркованы автобусы. Ранен охранник.

В Херсоне в результате обстрела повреждены 16 коммунальных автобусов.

"В Херсоне российские захватчики ночью обстреляли базу, где припаркованы коммунальные автобусы. Из-за обстрела повреждены 16 автобусов, также изуродованные легковые машины, склады и здание для охраны. По предварительной информации, один из охранников получил ранение. Также обломки снарядов нанесли ущерб электросети", - сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в Telegram.

Янушевич добавил, что на месте обстрела работают медики, полиция и спасатели, а бригады энергетиков восстанавливают электропитание.

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Ситуация в Херсоне - что известно

Российские оккупанты в течение 12 января 49 раз обстреляли территорию Херсонской области. В частности, Херсон россияне обстреляли семь раз вражеские снаряды попали в частные и многоквартирные дома. Враг атаковал мирные населенные пункты области из артиллерии, РСЗО, минометов, танков, также зафиксирован ракетный удар.

За прошедшие сутки из-за российских обстрелов Херсонщины погиб один человек, еще двое ранены.

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