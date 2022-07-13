На опубликованных кадрах зафиксирована завораживающая работа ВСУ над землей.

На протяжении последних пяти месяцев украинские защитники и защитницы мужественно противостоит в ужасной войне, которую развязала Россия. Враг не смог преодолеть сопротивление украинцев как на суше, так и в небе.

Командование Воздушных сил показало в Telegram красивые кадры, на которых пара истребителей Миг-29, с полным ракетным вооружением, патрулируют украинское небо на большой высоте.

Мое копье, как луч прорезает облака. Вот и наступила, враг, Божья кара! - говорится в подписи к видео.

С 24 февраля украинская авиация нанесла 1700 ударов по позициям врага

Об этом рассказал представитель Командования Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат. Вместе с тем он "прошелся" по фейкам российской пропаганды о сбивании 4 украинских самолетов. По его словам, все наши самолеты выполняют задачи ежедневно.

Также Игнат отметил, что противник уже более 2 месяцев не залетает в воздушное пространство территорий нашего государства, подконтрольных Силам обороны. По его словам, РФ изменила тактику – они действуют со своей территории или с территории Беларуси путем нанесения ракетных ударов.

Напоследок он подчеркнул, что украинские пилоты часто бывают за границей и учатся стандартам НАТО, но пока речь о полноценном обучения пилотов сейчас не идет.

Вас также могут заинтересовать новости: