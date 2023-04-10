По словам спикера, сейчас заканчивается срок обучения наших военных на этих системах.

Украина сообщит о получении Patriot или других систем противовоздушной обороны тогда, когда это потребуется.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона заявил, что словосочетание "в ближайшее время" значит, что это не произойдет вот-вот. По его словам, сообщаться об этом будет не так, как все того хотят.

"Когда именно будет работать система, я не могу сказать, потому что очень мало людей вообще владеет этой информацией. Она будет обнародована тогда, когда потребуется. Но нашим военнослужащим требуется около двух месяцев, чтобы овладеть этими системами. Этот срок уже истекает", - добавил Игнат.

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Он добавил, что освоение SAMP-T, IRIS-T, NASAMS, Patriot не является чрезвычайно трудной задачей для украинских военных. Украина отправляет на обучение готовых специалистов с боевым опытом, которые выполняли задачи на советских системах "Бук-М1" и С-300. Последними же овладеть труднее.

Представитель пояснил, что новые системы более современные и имеют больше автоматики. Это значительно облегчает работу, поэтому молодые украинские воины быстро овладевают ими.

Системы Patriot - что известно

В CNN сообщали, что системы ПВО Patriot будут развернуты в Украине раньше, чем изначально планировалось.

30 марта стало известно, что украинские бойцы завершили учения на ЗРК Patriot.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что бойцы заступят на боевое дежурство с Patriot на территории Украины уже на новых комплексах в первой половине апреля.

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