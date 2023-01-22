В Черном море находят 11 вражеских кораблей, отметили в ВМС ВСУ.

Российская Федерация по состоянию на воскресенье, 22 января, в Черном море уменьшила количество носителей крылатых ракет "Калибр".

Теперь в море находятся четыре корабля противника, которые могут запускать ракеты "Калибр", и общий залп составляет примерно 32 штуки, говорится на странице Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

"...в Черном море на боевом дежурстве находится 11 вражеских кораблей, среди которых четыре носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп составляет около 32 ракет...; в Средиземном море 10 вражеских кораблей, из них пять носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп - 72 ракеты", - отмечается в сообщении.

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Ситуация в Черном море - что надо знать

21 января стало известно, что в Черном море находятся пять российских ракетоносителей, а общий залп составляет примерно 36 ракет "Калибр".

Спикер оперативного командования "Юг" ВСУ Наталья Гуменюк предупредила, что враг продолжает активно готовиться к нанесению новых ударов по материковой Украине. По ее словам, об этом, в частности, свидетельствует активность вражеских дронов на юге нашего государства.

Стоит отметить, что РФ не раз наносила удары по Украине "Калибрами". Накануне массированной вражеской атаки, которая состоялась 14 января, армии Украины также регистрировала подозрительную активность флота захватчиков в Черном море.

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