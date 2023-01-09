Сейчас действия Тегерана рассматриваются именно с такой позиции.

Иран поставляет дроны-камикадзе России, которая применяет их для обстрела объектов энергетической и гражданской инфраструктуры Украины. Эти террористические действия против мирного населения относятся к военным преступлениям. И Тегеран может оказаться в позиции их соучастника.

Такое заявление сделал советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в комментариях журналистам. Он сказал: "Их оружие используется для убийства мирных жителей в Украине и для того, чтобы погрузить города в холод и тьму, что, с нашей точки зрения, ставит Иран в положение, когда он потенциально может способствовать широкомасштабным военным преступлениям".

Применение иранских дронов в Украине: последняя информация

Россия начала использовать беспилотники камикадзе Shahed-131/136 в сентябре прошлого года. С тех пор они применялись для ударов по гражданской, а потом и энергетической инфраструктуре.

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Последняя масштабная атака дронами была организована в ночь на 2 января. Целью был Киев, однако силы ПВО отработали идеально. Они сбили 39 БПЛА Shahed и другие цели.

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении 2 января заявил, что оккупанты готовят длительные бомбардировки иранскими дронами "на истощение". Наши защитники готовятся противодействовать атакам.

В Тегеране 3 января цинично заявили о неучастии в войне против Украины. Якобы ни одна из стран не предоставила доказательств обратного.

Военный эксперт Александр Коваленко подсчитал, что Россия израсходовала 193 дрона из общих 250, которые Иран передал во второй партии.

США 6 января ввели санкции против производителя дронов-камикадзе. В список вошли руководители и члены правления компании Qods Aviation Industries, ключевого военного иранского производителя.

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